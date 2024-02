Super Micro - Korrektur mit Ansage

Selten hat man solch eine Bewegung gesehen. Super Micro schreibt in dieser Woche Geschichte. Die Aktie war in einem Monat von rund 300 Dollar auf 1000 Dollar gestiegen. Am Freitag dann der Showdown. Vorbörslich lag der Titel noch bei knapp 1100 Dollar, dann der Absturz auf 800 Dollar. Glück dem, der seine Gewinne noch sichern konnte. wir hatten bei rund 970 Dollar am Donnerstag einen Short-Trade etabliert. Hohes Risiko, aber sehr spannend. U.a auch wegen eines RSI bei 97!! Testen Sie uns und unsere Trades!

Aus unserem Börsendienst:

Super Micro Mini-Future-Short

WKN VD0CFK

Hebel 2,3

Briefkurs 33,60 Euro

Kaufen bis 35 Euro

Erster Zielkurs Teilverkauf 40,30 Euro

Zielkurs Verkauf 44 Euro

( Plus 20 / Plus 30 Prozent )

Alle Infos bei Vontobel

Faktor-Auswahl auf die Aktie:

Faktor Long 2

WKN MB91TJ

Faktor Short 2

WKN VM96C9

Faktor Long 3

WKN VM8QKA

Faktor Short 3

WKN VM9KM1

Unser Absatz zur Aktie am Mittwoch:

Seit dem 18.01 ist die Aktie von 310 auf 880 Dollar in der Spitze gestiegen. An diesem Tag gab Super Micro seine Ergebnisse bekannt und meldete, dass sich der Umsatz im abgelaufenen gegenüber dem Vorjahr verdoppelt habe. Damit lag man 30 Prozent über der vorherigen Prognose . Zwei Wochen später übertraf Super Micro die Erwartungen erneut, indem es seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 um fast 40 Prozent auf etwa 14,5 Mrd. USD anhob.

Dennoch ist die Aktie den guten Unternehmensdaten vorweg gelaufen. Auf ein Jahr stehen rund 800 Prozent Gewinn. Wer hier noch kauft, muss mit deutlichen Korrekturen rechnen.