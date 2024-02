Super Micro Computer - über 1.000 und wieder zurück

Als wir den KI-Spezialisten Super Micro Computer vor vier Wochen an dieser Stelle besprochen haben, war der Aktie gerade der Ausbruch aus einer langwierigen Seitwärtskonsolidierung gelungen.

Nach überraschend starken Quartalszahlen legte der Kurs damals um über 50 % zu und notierte bei 440 US-Dollar. Dass dies nur der Anfang einer schnellen, fulminanten Rally sein sollte, hatte zumindest vom Ausmaß her wohl kaum ein Marktteilnehmer auf dem Schirm.

Am vergangenen Donnerstag knackte die Super Micro Computer -Aktie erstmals in ihrer Historie die Marke von 1.000 Dollar und stieg am Freitag kurzfristig sogar bis auf fast 1.080 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt summierten sich die Pluszeichen des laufenden Börsenjahres auf unglaubliche 280 %. Doch dann setzten plötzlich Gewinnmitnahmen ein. Der Titel verlor fast ein Viertel seines Wertes und schloss bei gut 800 Dollar.

Da gestern an den US-Börsen kein Handel stattfand, dürfte die Aktie heute erst mal wieder leicht im Plus eröffnen. Allerdings kam es im europäischen Handel bislang zu keiner echten Gegenbewegung. Gegen Dienstag Mittag notierte Super Micro Computer bei ca. 725 Euro. Das würde Notierungen von ca. 780 Dollar implizieren. Laut aktien.guide sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie aktuell nur bei rund 703 Dollar. Trotzdem voten fast drei Viertel der Researchhäuser mit „Kaufen“. Gut möglich, dass viele Analysten ihre Einschätzung noch nicht an die jüngste Kursentwicklung der Aktie angepasst haben. Die Spanne der Kursziele reicht von lediglich 250 bis hoch zu 1.040 Dollar.

Bei den wikifolio Tradern wurde die Aktie in den vergangenen sieben Tagen sehr rege gehandelt. Mit 987 Trades war der US-Wert die mit großem Abstand am meisten gehandelte Aktien auf wikifolio.com. Auffällig ist dabei, dass die Verkäufe mit 65 % in diesem Zeitraum klar überwogen. Auch das aktuelle Community-Voting zeigt eine relativ große Skepsis. Gut die Hälfte der Teilnehmer plädiert dafür, die Aktie zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Rund 20 % wollen sich generell von der Aktie fernhalten, weil ihnen das Thema KI mittlerweile zu unberechenbar geworden ist. Trotzdem haben viele Trader die jüngste Korrektur auch zum Einstieg genutzt.

Gewinnmitnahmen und rascher Nachkauf

So zum Beispiel Dirk Althaus ( techguru ), der die Aktie in jedem seiner Musterdepots hält. Zunächst hatte sich der Trader am Donnerstag kurz vor dem Ende des Höhenflugs auf die Verkäuferseite gestellt. Der Hinweis dazu: „Dass dies nicht immer so weitergehen kann, liegt auf der Hand.“ Bei seinem wikifolio Cybersecurity Innovators zum Beispiel nahm er Teilgewinne von 189 % mit.

Nur einen Tag später stieg er bei Super Micro Computer zu deutlich günstigeren Kursen dann wieder ein. Damit gehört die Aktie aktuell zu den Top-3-Playern in dem wikifolio. Seit Anfang 2017 kletterte der Kurs des Musterdepots im Schnitt jährlich um rund 22 %. Seit Jahresbeginn konnte der Trader mit seinem Faible für Aktien aus der Cybersecurity-Branche bereits ein Plus von 16 % generieren. Das Portfolio umfasst derzeit 27 Aktien und ist zu fast 100 % investiert.

84 % Performance zum ersten Geburtstag

In dem wikifolio Alpha AI Leaders ist Super Micro Computer sogar die klare Nummer eins mit einem Depotanteil von 21 %. Die für die Betreuung des Portfolios verantwortlichen Vermögensverwalter der Private Alpha Switzerland AG ( CAESAR2020 ) weisen bei der Aktie bereits Buchgewinne von 757 % aus, obwohl es das wikifolio erst seit einem Jahr gibt. Vor wenigen Tagen und auch Wochen war die Gewichtung der Aktie sogar noch deutlich höher. Seit Ende Januar haben die Spezialisten sukzessiv Gewinne mitgenommen und die Position damit fast halbiert. In der Spitze wurde dabei ein Kursplus von fast 1.090 % realisiert. Das wikifolio profitierte in den vergangenen Monaten spürbar von der Hausse bei der Top-Holding. Die Performance zum heutigen ersten Geburtstag des Depots liegt bei 84 %.

Die Anlageprofis bezeichnen sich selbst als einen der „Innovationsleader rund um das Thema Künstliche Intelligenz im Asset-Management im deutschsprachigen Raum“. Mit ihrer KI-Plattform „CAESAR“ sind sie demnach in der Lage, 3.000 Indikatoren in die Anlageentscheidungen einfließen zu lassen und sich an veränderte Marktsituationen anzupassen. Durch unabhängige, unvoreingenommene und objektive Entscheidungen sollen viele der typischen Fehler vermieden und damit bessere Resultate und Renditen erzielt werden. In diesem wikifolio liegt der Fokus auf den „globalen KI Leader Aktien“, von denen sich aktuell insgesamt zehn in dem Depot befinden.

