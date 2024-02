Super Micro Computer: Selten gesehen!

Wer hat so etwas schon gesehen? Die Aktie von Super Micro Computer ist am Freitag mit dem Minus von gut -12 % regelrecht baden gegangen. Am Tag zuvor hatte sie mit dem Gewinn von gut 32 % aber alle Decken nach oben durchstoßen. Was ist nun die Wahrheit an den Börsen?

Super Micro Computer profitiert “nur” von den sehr guten Zahlen, die Nvidia vorgelegt hat. Der große Konzern hat zum dritten Mal in Folge die Erwartungen von Analysten deutlich nach oben übertroffen und auch für das 1. Quartal 2024 Großes angekündigt.

Super Micro Computer: Verwirrung

Offenbar sind mittlerweile auch die Analysten verwirrt genug. Deren Meinung nach ist das Kurspotenzial exakt ausgeschöpft. Wirklich? 32 % Plus und 12 % Minus binnen zwei Tagen deuten an, dass der Markt noch massive Kursbewegungen vor sich hat!

