Super Micro Computer-Aktie: Unfassbar!

Unfassbarer Verlust für Super Micro Computer – auch am Mittwoch ging es dem Unternehmen, das an sich im starken Aufwärtstrend ist – quasi an den viel zitierten Kragen. Die Notierungen sind um ca. -4 % nach unten geschubst worden und nun schon erheblich von den zuletzt erreichten Rekordkursen entfernt. Noch immer ist die Aktie klar auf dem Weg in Richtung von 1.000 Dollar, es fehlen nur etwas mehr als 20 %. Dennoch: Die Aktie hat jetzt deutlich an Dynamik verloren.

Zeichen dafür ist z. B. an der Börse München der deutlich geringere Handel Die Volumina haben sich gegenüber der Hochphase am Ende der vergangenen Woche um mehr al 50 % reduziert. Zudem ist zu beachten, was die Analysten sagen.

Vorsicht bei den Experten

Die gehen unverändert davon aus, die Aktie würde sogar etwas verlieren. Die Prognose steht bei ca. -12 %. Damit hat die Aktie zu wenig Rückhalt auch aus der wirtschaftlichen Sicht. Das KGV ist mit ca. 43 einfach sehr hoch.

