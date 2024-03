Super Micro Computer: Absturz!

Was für ein Absturz von und für Super Micro Computer. Die KI-Firma musste einen Abschlag von gut -5,4 % hinnehmen. Die Notierungen verloren damit am zweiten Tag hintereinander jeweils ungefähr -5 %. Man könnte in den Mitteilungen einen Grund vermuten. Andere verweisen darauf, dass diese Nachrichten wohl nicht für die massiven Probleme am Freitag verantwortlich sein können. Denn: Am Freitag wurde der Rücktritt eines Funktionärs bekannt gegeben. Jubelsprünge sehen indes anders aus. Dabei ist die Aktie dennoch klar im Hausse-Modus.

Super Micro Computer: Das ist klar

Der Aufwärtstrend bleibt also ohne jede Unterstützung durch ernsthafte Nachrichten. Der Titel hat dennoch fast den höchsten Kurs aller Zeiten erklommen. Am Aufwärtstrend hat sich also durch die kräftigen Verluste vom Freitag nichts geändert. Die Bewertung am realen Wert des Unternehmens ist recht anspruchsvoll. Bei einem KGV von geschätzten 57 wird kein immenser Aufschlag mehr möglich sein – aus der Warte der wirtschaftlich orientierten Experten.

