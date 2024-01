Ströer: Kaufsignal bei der Aktie des Spezialisten für Außenwerbung!

Rückblick

Ströer ist einer der führenden Anbieter für Außen- und Online-Werbung. Das Portfolio reicht von klassischen Plakatmedien über Werbung in Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven Medien. Die Aktie machte im November mit einem GAP-Up gefolgt von einer steilen Kursbewegung auf sich aufmerksam. In den letzten Wochen wurde diese bullische Bewegung korrigiert. Anfang dieser Woche sahen wir den Breakout über die Abwärtstrendlinie.

Ströer-Aktie: Chart vom 23.01.2024, Kürzel: SAX, Kurs: 53.65 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Ströer gewinnt weiterhin Marktanteile. Aktuell beschleunigt sich die Verschiebung der Werbebudgets in der deutschen Medienlandschaft. In diesen schwierigen Zeiten entwickelt sich das Outdoor-Geschäft von Ströer überdurchschnittlich. Die US-Bank JPMorgan hat am 18.01.2024 das Kursziel für Ströer von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung mit “Overweight” bestätigt. Mit dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie hat die Aktie am Montag eine Kaufsignal generiert. Nach einem temporären Rücksetzer ließe sich bei einem attraktiven CRV ein Long-Trade eröffnen.

Bei einem Pullback in den Bereich von 53 Euro ließe sich eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Einstieg unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Ströer ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SAX

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 23.01.2024

