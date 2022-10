Strategien und Irrtümer bei der finanziellen Altersabsicherung

Wer als Rentner nicht in die Altersarmut geraten will, der muss bereits früh vorsorgen. Eine im Jahr 2021 aufgestellte Studie, welche durch das Bundesseniorenministerium gefördert wurde, zeigt auf, dass fast ein Viertel der über 80-Jährigen von Armut betroffen ist. Damit gerade im Alter eine vernünftige Absicherung gegeben ist, bedarf es einer rechtzeitigen und vor allem auch richtigen Anlage. Der Finanz- und Wirtschaftsberater Alexander Reis hat sich auf die Beratung von Ärzt:innen spezialisiert und weiß genau, worauf es ankommt. In einem Gastbeitrag gibt er hilfreiche Tipps, wie die Altersarmut bereits frühzeitig umgangen werden kann und ob es sich überhaupt noch lohnt, sich auf die gesetzliche Rentenversicherung zu verlassen.

Lohnt es sich noch, zu sparen?

Allein im Jahr 2019 haben die Deutschen 11 Prozent ihres verfügbaren Einkommens gespart. Während der Coronapandemie im Jahr 2021 waren es sogar rund 20 Prozent. Damit ist Deutschland Sparweltmeister. Doch obwohl Deutsche sehr viel sparen, erwirtschaften sie im Vergleich zu anderen Ländern die schlechteste Rendite. Diese Tatsache ist zu einem großen Teil auch der Erziehung geschuldet. Bausparverträge, Sparkonten und Festgeldkonten werden nahezu in die Wiege gelegt. Es gab sie schon immer und gerade in der Vergangenheit haben sie sich als gute und zuverlässige Anlage erwiesen. Die Finanzbranche und damit auch die Investitionsmöglichkeiten haben sich aber im Laufe der Zeit verändert. Die ehemals sicheren und rentablen Anlagen werfen kaum noch Zinsen ab und sorgen eher dafür, dass Anleger sich „arm sparen“. Der Experte ist sich sicher: „Sparen lohnt sich noch immer!“ Jedoch muss hierfür eine neue Sparkultur entwickelt und diese auch über die Generationen weitergegeben werden.

Wann sollte mit dem Sparen angefangen werden?

Grundsätzlich sollte jeder, der sparen möchte, sich frühestmöglich damit auseinandersetzen und auf keinen Fall aufschieben. Am besten ist es bereits, das Kindergeld für seine Sprösslinge anzulegen und dieses zu investieren. Je später dieser Schritt erfolgt, desto schwieriger wird es, eine entsprechende Absicherung zu erzielen. Das Resultat hieraus ist, dass am Ende noch mehr Eigenkapital aufgebracht werden muss, um ein gleichwertiges Ergebnis zu erhalten. Alexander Reis plädiert darauf, Kindern nicht mehr zu vermitteln, dass sie ohne ein großes Haus mit Garten nicht glücklich sein würden, sondern setzt hier eher auf weniger, aber dafür rentable Möglichkeiten wie eine kleine Wohnung. Sofern es das Einkommen zulässt, kann dann eine zweite Wohnung gekauft und zur Vermietung genutzt werden, um hieraus bereits Rendite abzuwerfen.

Können wir auf die gesetzliche Rente vertrauen?

Bereits Norbert Blüm sagte es: „Die Rente ist sicher!“ Wie hoch diese ist, hat er allerdings nicht erwähnt. Das Umlageverfahren, in welchem Steuerzahler die Rente sichern, funktioniert nur, solange genügend Einzahlungen für die Ausschüttung der Rentner zur Verfügung stehen. Vor einigen Jahren haben durchschnittlich 19 Menschen für einen Rentner eingezahlt. Heute sind es nur noch vier oder fünf. Der Trend entwickelt sich dazu, dass in 20 Jahren nur noch ein Steuerzahler für einen Rentner einzahlt. Dass dies nicht funktionieren kann, sollte längst kein Geheimnis mehr sein. Auch wenn durch entsprechende Steuerzuschüsse künftig Renten angehoben werden, sind diese nicht auf dem Niveau, welches sich ein Pensionär wünscht, der bereits viele Jahre in den Rententopf eingezahlt hat.

Richtig sparen

Der Kapitalmarkt bietet viele Möglichkeiten, trotz hoher Inflation und sinkenden Zinsen für Sparer eine gute Rendite zu erzielen. Wichtig ist es, in erster Linie zu investieren und bewusst kleine Risiken einzugehen, um die Angst vor Spekulation zu verringern. Fondsprodukte bieten sich hierbei besonders gut an, weil diese durch eine entsprechende Mischung aus verschiedenen Anlagen nur wenig Risiko darstellen. Auch Aktien sind für Sparer sehr interessant, soweit diese auf lange Sicht ausgelegt sind. Hier sollten 10 bis 20 Jahre angesetzt werden. Für den Experten ist wichtig: „Fonds und Aktien müssen lange gehalten werden. Ein Verkauf aufgrund von Wirtschaftskrisen sorgt für enorme Einbußen der Rendite!“.

Sparmythen aufgedeckt

Wer in der Inflation Geld verlieren möchte, kann weiterhin zum Sparbuch als sichere Geldanlage zurückgreifen. Die hier ausgeschütteten Zinsen sind so gering, dass es wahrscheinlich besser wäre, sich das Geld einfach unter das Kopfkissen zu legen. Im Laufe der Zeit verlieren Anleger mit dem Sparbuch also ihr Investiertes, anstatt entsprechende Rendite zu erhalten. Ebenfalls ist ein großer Irrtum der Bevölkerung, dass der Staat die Rente sichert und diese auf einem hohen Niveau hält. Bereits heute können endlose Beispiele der Altersarmut verzeichnet werden, welche sich in der Zukunft noch erweitern werden.

Es ist wichtig, das eigene Einkommen abzusichern, früh mit dem Sparen anzufangen und schon vor dem ersten Verdienst direkt 10 bis 20 Prozent als Rücklagen zurückzulegen, um sich generell an das Sparen zu gewöhnen.

Fazit: Jeder, dem es wichtig ist, gerade im Alter entsprechende Absicherungen zu erhalten und nicht in die Altersarmut zu fallen, sollte frühestmöglich anfangen zu sparen, sowie in die richtigen Anlagen zu investieren. Altbekannte Sparmethoden wie Sparbücher oder Bausparverträge erzielen fast keine Rendite mehr, sind hierfür also ungeeignet. Um richtig anzulegen und entsprechend von seinem Sparfleiß zu profitieren, stehen Finanzexperten wie Alexander Reis mit Rat und Tat zur Verfügung. Neben einem entsprechenden Know-how hat er den Markt genau im Blick, kann schnell reagieren, wenn es neue Investitionsmöglichkeiten gibt und steht seinen Klienten mit passgenauen Möglichkeiten für jedes Sparverhalten und Einkommen zur Verfügung.











