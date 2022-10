Die Straffung durch die FED ist momentan unzureichend!

von Audrey Bismuth, Global Macro Researcher, La Française AM

Der US-Inflationsbericht von September war trotz der aggressiven Vorgehensweise der Federal Reserve System (Fed) seit März, d. h. trotz der Zinserhöhung um 300 Basispunkte (bps) von naheNull auf ein Zielband von 3 % bis 3,25 %, enttäuschend. Insgesamt lagen die Verbraucherpreise mit einem Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vormonat über den Erwartungen, während die Kernpreise, bei denen Nahrungsmittel und Energie nicht berücksichtigt werden, um 0,6 % stiegen und damit ebenfalls über den Erwartungen lagen. Die jährliche Inflationsrate ging leicht von 8,3 % im August auf 8,2 % im September zurück, während die Kerninflation von 6,3 % auf 6,6 % stieg, den höchsten Wert seit 40 Jahren.

Solange ein Inflationsrisiko besteht, wird die Fed ihre aggressive Haltung beibehalten. Unserer Meinung nach ist es für Diskussionen über eine Änderung der Geldpolitik noch zu früh. Die Inflation ist zu hoch und der Arbeitsmarkt ist zu angespannt. Seit der Juli-Sitzung der Fed achten die Notenbanker darauf, dass sie keine Signale aussenden, die vom Markt als „dovish“ empfunden werden könnten. Die Fed bremst die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung. Derzeit gehen die Anleger davon aus, dass die Zentralbank die Geldpolitik im vierten Quartal 2023 durch eine Senkung der Zinssätze um 40 Basispunkte lockern wird. Die Märkte wetten auf eine weiche Landung.

Die Fed will eine Entankerung der Inflationserwartungen vermeiden, da diese sich auf Lohnverhandlungen auswirken und die „Lohn-Preis-Spirale“ anheizen. Die Inflationserwartungen der Verbraucher, die stark auf die Benzinpreise reagieren, stiegen im Oktober zum ersten Mal seit März. Die vorläufige Umfrage der University of Michigan ergab, dass die einjährigen Inflationserwartungen im Oktober auf 5,1 % stiegen, gegenüber 4,7 % im September.

Die makroökonomischen Indikatoren zeigen erste Erfolge nach der geldpolitischen Straffung der Fed. Es kann jedoch bis zu zwölf Monate dauern, bis sich die Auswirkungen von Zinserhöhungen in der Realwirtschaft bemerkbar machen. Wie die stellvertretende Fed-Vorsitzende Lael Brainard kürzlich erklärte, ist „die durch die geldpolitische Straffung bedingte Nachfrageabschwächung bisher nur teilweise zu spüren“. So sind beispielsweise auf dem Immobilienmarkt die Hausverkäufe zurückgegangen, während die Hypothekenzinsen auf ein 16-Jahres-Hoch von 6,9 % geklettert sind. Auf dem Arbeitsmarkt ging die Zahl der offenen Stellen im August um mehr als eine Million auf knapp 10,1 Millionen zurück. Auch das Lohnwachstum hat sich verlangsamt; der Atlanta Fed Wage Growth Tracker, der das nominale Lohnwachstum der Arbeitnehmer misst, lag im September bei 6,3 % nach 6,7 % im August.

Dennoch sind diese Zahlen verglichen mit der Vergangenheit immer noch hoch. Darüber hinaus werfen die jüngste Überraschung bei der US-Inflation und die stabilen Beschäftigungsdaten Fragen zu den Zinserhöhungen der Fed auf.

Erstens: Könnten die Wirtschaftsdaten die Fed dazu bewegen, die Zinsen weiter anzuheben, was die US-Wirtschaft und die ausländischen Märkte angesichts des starken Dollars noch mehr belasten würde? Das ist wahrscheinlich. Laut „Dot Plot“ vom September gaben sechs der neunzehn Fed-Mitglieder 5 % für das nächste Jahr als obere Zielgrenze an, während der Median der Prognosen bei 4,75 % lag. Wenn die Fed die Zinsen im Dezember um weitere 75 Basispunkte anhebt, könnten die Märkte mit einer Endrate von über 5 % rechnen.

Zweitens: Könnten weitere Zinserhöhungen die Inflation lösen, die derzeit durch Angebotsschocks, steigende Energiekosten und Gewinnspannen der Unternehmen verursacht wird? Wahrscheinlich nicht. Wie die stellvertretende Fed-Vorsitzende Lael Brainard kürzlich betonte: „Die Normalisierung der Handelsspannen im Einzelhandel könnte den Inflationsdruck bei einigen Konsumgütern deutlich verringern, wenn man bedenkt, dass die Bruttomargen im Einzelhandel insgesamt etwa 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen“. Darüber hinaus muss die US-Notenbank ihre Bilanz erheblich reduzieren, um die Inflation zu senken.

Drittens: Könnte eine Zentralbank die Inflation allein, d. h. ohne staatliche Unterstützung, bekämpfen? Die Antwort lautet nein. Ein Beispiel dafür ist der Versuch Großbritanniens, seine Wirtschaft durch Konjunkturmaßnahmen anzukurbeln. Das ging nach hinten los und löste in diesem Monat einen Abverkauf von Anleihen aus. Um den Kampf gegen die Inflation zu gewinnen, müssen sich die Finanz- und die Geldpolitik auf weniger Anreize einigen.

Bis die Fed ihren Straffungszyklus beendet, was nach Markterwartungen bestenfalls vor März 2023 der Fall sein wird, wird der Anstieg der Realrenditen risikoreiche Anlagen und Anleihen weiter belasten. Eine Verlangsamung der geldpolitischen Straffung wird für die meisten Anlageklassen nur eine vorübergehende Erleichterung darstellen. Angesichts des realen Risikos einer Rezession werden die Anleger unseres Erachtens vor allem nach Duration Ausschau halten.



