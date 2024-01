Story der Woche: SilverCrest Metals: Der Star unter unseren Sommerzukäufen

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

SilverCrest Metals Inc. ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallprojekten konzentriert, wobei wie der Firmenname bereits andeutet, das Silber im Vordergrund steht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, und konzentriert sich hauptsächlich auf sein Flaggschiffprojekt Las Chispas in Mexiko. Es gilt als ein hochgradiges Silber- und Goldprojekt.

Für das Projekt, das in mehreren Adern sowohl Silber wie auch Gold enthält, weist die aktuelle Ressourcenschätzung 159.200 Unzen Gold und 11.484.000 Unzen Silber aus. Werden alle Beiprodukte in Silber umgerechnet, beinhaltet die aktuelle Ressource 24.147.000 Unzen Silberäquvalent. Bei einer jährlichen Produktionsrate von 10 Millionen Unzen ergibt sich somit ein Minenleben vom mehr als zehn Jahren. Unter den weltweiten Silberminen ist Las Chispas damit das Projekt mit dem drittlängsten Minenleben.

Vorteilhaft ist nicht nur, dass die Produktion auf Jahre hinaus gesichert ist. Auch die Kosten zu denen produziert wird, sind ausgesprochen günstig. An dieser Stelle interessieren vor allem die Gesamtkosten (All-in-Sustaining-Cashcosts, kurz AISC). Sie kalkulierte das Unternehmen für das Jahr 2023 mit 12,75 bis 13,75 US-Dollar je Unze, was beim aktuellen Silberpreis von 23,78 US-Dollar eine hohe Marge ergibt. Unter allen Silberproduzenten arbeitet SilverCrest Metals derzeit mit den viertniedrigsten Gesamtkosten.

Die hohe Marge ermöglicht nicht nur eine profitable Produktion, sondern auch die weitere Exploration und damit die fortlaufende Entwicklung des Projekts. In 2023 wurde die hohe Marge jedoch vor allem dazu genutzt, die für den Aufbau der Mineninfrastruktur aufgenommenen Kredite möglichst schnell zurückzuzahlen. Mit dem Beginn der kommerziellen Produktion im 2. Halbjahr 2022 endete die Phase des Minenaufbaus. Seitdem hat SilverCrest 90 Millionen US-Dollar an Schulden getilgt.

Gleichzeitig glaubt das Unternehmen an weiter steigende Metallpreise. Aus diesem Grund wird nicht die gesamte Produktion verkauft, sondern ein Teil des geförderten Silbers wird in Form von Barren gehalten. Lag der Wert der gehaltenen Gold- und Silberbarren zum Ende des 2. Halbjahrs 2023 noch bei 6 Millionen US-Dollar, so hat sich dieser bis zum Ende des 3. Quartals 2023 bereits auf 12 Millionen US-Dollar verdoppelt.

Das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes ist seit August an diesem interessanten Silberproduzenten beteiligt und erfreut sich nach einer Haltedauer von gerade einmal fünf Monaten bereits einer Performance von 34,92 Prozent. Dabei hat die Masse der Anleger das Silber noch nicht einmal für sich entdeckt.

