Story der Woche Rheinmetall: Erste Shortseller wagen sich aus der Deckung

die Rheinmetall-Aktie hat im Februar nochmals markant zugelegt, die runde Marke von 400 Euro überschritten und am Freitag im Xetra-Handel bei 429,10 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Haben die Anleger damit übertrieben? Die Antwort auf die Frage muss Ja lauten, glaubt man dem britischen Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited, denn dieser hält bei den deutschen Verteidigungswerten Hensoldt und Rheinmetall eine Shortquote von 0,5 Prozent der gehandelten Aktien.

Schon im Januar hatten die Briten verkündet, bei deutschen Unternehmen mit rund einer Milliarde US-Dollar short zu sein. Der Angriff scheint sich jedoch mehr gegen den deutschen Aktienmarkt als ganzes denn gegen Rheinmetall im Speziellen zu richten und er scheint der Überlegung zu folgen, dass auch gut gelaufene Werte wie Hensoldt und Rheinmetall fallen werden, wenn am deutschen Markt einmal eine größere Korrekturbewegung losgetreten wird.

Dieser These kann man durchaus zustimmen. Allerdings ist die Wette gegen Rheinmetall mit Sicherheit kein Selbstläufer. Andere Shortseller sind noch nicht auf den Plan getreten und die fundamentalen Daten weisen eindeutig in die Richtung von höheren Umsätzen und Gewinnen. Allein die Meldungen vom Februar, etwa zur Monatsmitte die Absichtserklärung zu einem Joint Venture mit ukrainischen Partnern zur Produktion von Artilleriemunition in der Ukraine und und wenige Tage zuvor die Grundsteinlegung für ein neues Werk am Standort Unterlüß in Niedersachsen sprechen eine deutliche Sprache.

300 Millionen Euro will Rheinmetall hier investieren. Im neuen Werk sollen rund 500 neue Mitarbeiter arbeiten und pro Jahr rund 200.000 Artilleriegranaten fertigen. Dazu sollen bis zu 1.900 Tonnen RDX-Sprengstoff und optional weitere Komponenten zur Herstellung von Munitionsladungen hergestellt werden. Vorgesehen ist auch, dass in Unterlüß die Produktion von Raketenantrieben und ggf. Gefechtsköpfen erfolgen soll, wie sie beispielsweise für das geplante deutsche Raketenartillerie-Projekt benötigt werden.

Damit ist die Lage fundamental betrachtet weiterhin sehr aussichtsreich für Rheinmetall. Die Anleger haben sich allerdings, auch das muss man ehrlicherweise sagen, bereits einen kräftigen Schluck aus der Flasche gegönnt. Die Aufwärtsbewegung war schon steil und sie hat sich seit Anfang Februar nochmals deutlich beschleunigt. Solche Fahnenstangen im Chart mahnen deshalb immer zur Vorsicht.

Sollte eine Korrektur starten, könnte diese bis in den Bereich von 270 bis 300 Euro zurückgehen. So viel von den Gewinnen wieder hergeben, macht keinen Sinn. Das Team der Hypergrowth Aktien erhöht deshalb den Stopp auf 392 Euro und zieht diesen in den nächsten Wochen eng nach.

