Story der Woche : Lithium-Marktbereinigung dürfte Albemarle in die Karten spielen

Stammleser erinnern sich: Vor knapp einem Jahr hatte sich das Team der Techaktien-Masterclass aus der Albemarle-Aktie zurückgezogen. Seinerzeit zeichnete sich ab, dass das Überangebot auf dem Lithiummarkt weiter zunehmen wird und der zuvor gehypte Sektor unter Druck bleiben würde. Dies hat sich bestätigt und auch der Rückzug aus der Albemarle-Aktie war richtig. Inzwischen ist die Marktbereinigung jedoch weit fortgeschritten und ihre Erwartungen an den Erfolg des Rohstoff-Konzerns haben wieder zugenommen. Zugleich zeigte sich in den vergangenen Monaten, dass charttechnisch etwas oberhalb von 100 Euro eine starke Unterstützung verläuft. In Summe genug für das Team der Techaktien-Masterclass, um bei Albemarle wieder genauer hinzuschauen.

Für die Neuleser: Albemarle ist ein US-amerikanischer Rohstoff- und Spezialchemie-Konzern mit Schwerpunkt Lithium. Lithium gehört zu den wichtigsten Metallen der modernen Welt. Mit seiner einzigartigen Kombination aus physikalischen und chemischen Eigenschaften spielt Lithium eine entscheidende Rolle in verschiedenen Schlüsselbereichen, von der Elektromobilität über die Energiespeicherung bis zur Pharmazie. Lithium ein wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops und Elektrofahrzeugen verwendet werden. Die hohe Energiedichte und die lange Lebensdauer dieser Batterien machen sie zu einer bevorzugten Wahl in der modernen Technologie. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien stetig steigt, wird auch der Bedarf an Lithium zunehmen – Albemarles wichtigstes Geschäftsfeld profitiert.

Lithium zugleich ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Hochleistungslegierungen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Aufgrund seiner geringen Dichte und seiner Fähigkeit, hohe Temperaturen standzuhalten, wird Lithium in Flugzeugen, Raketen und Satelliten verwendet. Diese Anwendungen sind von entscheidender Bedeutung für die Erkundung des Weltraums und die Fortbewegung in der Atmosphäre. Insgesamt ist Lithium aufgrund seiner vielfältigen Anwendungen und seiner unverzichtbaren Rolle in der modernen Technologie zweifellos eines der wichtigsten Metalle unserer Zeit. Seine Verfügbarkeit und nachhaltige Nutzung werden entscheidend sein, um die wachsenden Bedürfnisse der Menschheit zu erfüllen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Es wird angenommen, dass die Lithiumnachfrage bis 2030 um das 2,5 fache steigt.

Zuletzt ist der Lithiumpreis aufgrund einer vorhergegangenen Blasenbildung gegenüber dem Rekordhoch dennoch um fast 80% eingebrochen. Dies führt zwangsläufig zu einer Marktbereinigung (kleine Minen werden unprofitabel und fallen raus), die der Meinung der Redaktion nach den beiden großen Herstellern Albemarle und Rio Tinto in die Karten spielt. Das Team der Techaktien-Masterclass rechnet mit einem Comeback der Lithiumpreise und beobachtet das Marktgeschehen genau. Albemarle als Weltmarktführer ist für die Redaktion und Sie die gewohnt konservative Positionierung in dem Bereich. Sobald sich der Einstieg ihrer Ansicht nach anbietet, wird das Team des Techaktien-Masterclass Börsendienstes Sie informieren.

