Story der Woche: Fortinet: Die Schätzungen der Analysten erfreuen die Anleger

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

seine Geschäftsergebnisse zum Schlussquartal des Jahres 2023 wird Fortinet voraussichtlich erst am 6. Februar, also in der nächsten Woche, veröffentlichen. Vor diesen Zahlen sind allerdings einige Analysten mit neuen Berechnungen an die Öffentlichkeit getreten. Das Ergebnis und die aus ihm abgeleiteten Schätzungen waren so gut, dass die Aktie im Wochenvergleich um 9,77 Prozent anstieg und damit die Spitzenposition in das Turbo-Depot der Hypergrowth-Aktien einnahm.

Analysiert wird die Fortinet-Aktie von nahezu 40 Analysten. 35 Analysten von ihnen gehen im Durchschnitt davon aus, dass das letzte Quartal mit einem Gewinn von 0,431 US-Dollar je Aktie abgeschlossen werden kann. Das wäre im Vergleich zum 2022er Schlussquartal, als Fortinet einen Gewinn von 0,440 US-Dollar je Aktie auswies, nur ein ganz leichter Rückgang.

32 Analysten erwarten, dass Fortinet auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar vermelden kann. Daher gehen die Experten davon aus, dass das Fortinet-Management für das abgelaufene Quartal im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar vermelden wird.

Den Gewinn für das gesamte Geschäftsjahr 2023 sehen 37 Analysten im Schnitt bei 1,56 US-Dollar je Aktie. Sollten diese Einschränkungen zutreffen, so wäre dies eine deutliche Steigerung gegenüber den 1,19 US-Dollar Gewinn, die noch für das Jahr 2022 ausgewiesen worden waren. Beim Umsatz erwarten 38 Analysten im Durchschnitt einen Anstieg auf 5,30 Milliarden US-Dollar auf Jahresbasis, nachdem im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres lediglich 4,42 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden waren.

Charttechnisch ist die Fortinet-Aktie durch den kräftigen Anstieg der Vorwoche nun an einer interessanten Stelle angekommen, denn das Hoch der kurzzeitigen Zwischenerholung während der letzten Korrektur wurde wieder erreicht. Es stammt aus dem frühen September 2023 und liegt bei 60,00 Euro. Kann diese Hürde in den nächsten Wochen dauerhaft überwunden werden, haben die Käufer die Möglichkeit, die Fortinet-Aktie anschließend weiter in Richtung auf das Widerstandsband zwischen 68 und 72 Euro vordringen zu lassen. Hier liegen die Sommerhochs aus dem letzten Jahr. Sie stellen die entscheidenden Nüsse dar, die geknackt werden müssen, damit ein stabiler, langfristiger Aufwärtstrend entstehen kann.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Fortinet Inc.-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fortinet Inc. jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fortinet Inc. Aktie

Fortinet Inc.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...