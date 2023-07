Stimmung am Goldmarkt dreht

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Ob die Dynamik ausreicht, damit der Goldpreis deutlich höher notiert, ist im Moment noch fraglich

Laut einer Umfrage ist die Stimmung bei den Wall Street-Analysten für die nächste Zeit leicht optimistisch, nachdem sie die vorangegangenen zwei Wochen eher pessimistisch war. Immerhin hat der Goldpreis eine dreiwöchige Verlustserie hinter sich gelassen. Der Kurs der Fed ist im Augenblick noch unklar und hält so viele Anleger von Goldinvestments ab. Aber sobald die Fed ihren Straffungszyklus für beendet erklärt, kann Gold wieder sich der 2.000 US-Dollar-Marke nähern. Und 2.000 US-Dollar sollten das Ausbruchsniveau darstellen. Schwächere Arbeitslosendaten in den USA, als erwartet sprechen für ein schnelles Ende des Straffungszyklus. Ob die Fed noch einmal oder zweimal Zinsen erhöht, es bleibt jedenfalls spannend und dann ist irgendwann die Zeit reif für einen Ausbruch des Goldpreises. Privatanleger äußerten sich aktuell in der Umfrage dahingehend, dass der Goldpreis in nächster Zeit eher nach oben tendiert. Schließlich konnte sich der Preis des Edelmetalls trotz des Anstiegs zehnjähriger Anleiherenditen über vier Prozent behaupten.

Besonders bei einem Goldpreis von 2.008 US-Dollar sollte es zu einer Kaufwelle kommen und neue Allzeithochs auf den Plan rufen. Längerfristig wären dann auch 2.500 US-Dollar je Feinunze möglich. Anfang 2024, wenn das US-BIP sich verringert und gleichzeitig eine Beschleunigung in China und im Euroland eintritt, dann sollten Zinssätze und der US-Dollar unter Druck geraten. Steigt dann der Goldpreis, werden auch die Projekte der Goldunternehmen mehr wert und damit die Unternehmen selbst. Empfehlenswerte Goldgesellschaften, bei denen ein Investment aussichtsreich erscheint, sind zum Beispiel Maple Gold Mines oder Tudor Gold. Maple Gold Mines kümmert sich zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines um die Goldprojekte Joutel und Douay in Quebec. Sie liegen im hervorragenden Abitibi Grünsteingürtel, punkten mit sehr guten Bohrergebnissen und verfügen über eine sehr gute Infrastruktur. Tudor Gold besitzt das Treaty Creek Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in British Columbia. Dieses beinhaltet die aussichtsreiche Lagerstätte Goldstorm. Ein großes Diamantbohrprogramm für 2023 läuft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.