Stiften: Ein Investment in die Zukunft

Immer mehr Menschen bewegt nicht nur das eigene Glück und das Streben nach Erfolg. Viele wollen etwas an die Gesellschaft zurückgeben und damit auch in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren, ohne selbst daran zu verdienen.

Begleitet werden diese Gedanken häufig durch besondere Ereignisse im Leben – wie beispielsweise Ruhestandsplanung, Unternehmensverkauf, Überlegungen zum Testament oder auch eine erhaltene Erbschaft. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vielfach der Wunsch, eine möglichst nachhaltige und langfristig orientierte Lösung zu finden, bei der zusätzlich auch noch die persönlichen Wünsche und Vorstellungen miteinfließen können. Vor allem in der jetzigen Zeit ist es Menschen wichtig, sich einzubringen und Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Sie sehnen sich zunehmend nach Werten und Sinn.

Sinn stiften

Gerade dies sind die Gründe, warum bürgerschaftliches Engagement und insbesondere das Stiften in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen haben. Der Stiftungsmarkt ist stetig gewachsen und in Deutschland hat sich eine große Vielfalt an Stiftungslösungen entwickelt. Daher ist nur wenigen Menschen das gesamte Instrumentarium der Stiftungswelt bekannt.

Nachdem rechtsfähige Stiftungen und Treuhandstiftungen – um wirtschaftlich agieren zu können – sinnvollerweise mit einem hohen Kapital ausgestattet werden sollten, sind geeignete Alternativen auch für kleinere Beträge sehr gefragt. Dies hat die teilweise noch sehr unbekannten Stiftungs- bzw. Projektfonds entstehen lassen. Nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Investmentfonds, die der reinen Geldanlage dienen.

Wenig bekannte Stiftungsformen

Stiftungsfonds, aber auch Projektfonds, ermöglichen es Stifter:innen, mit einem geringen Aufwand und einem schlanken Gründungsprozess selbst aktiv zu werden. Vorteil ist, dass keine eigenen Strukturen entwickelt werden müssen, sondern die bestehende Infrastruktur einer sogenannten Dachstiftung genutzt wird. Trotzdem können dabei die individuellen Vorstellungen der Stifter:innen mitberücksichtigt werden. Sie sind somit Teil einer Gemeinschaft und dadurch kostengünstiger als die großen Geschwister – rechtsfähige Stiftung und Treuhandstiftung –, sodass am Ende mehr für den guten Zweck ausgeschüttet werden kann.

1 Jahr HypoVereinsbank Stiftergemeinschaft

Entstanden aus diesem Wissen und dem Bestreben, Stifter:innen einen noch unkomplizierteren Zugang zur Stiftungswelt zu ermöglichen, hat die UniCredit Bank AG vor fast genau einem Jahr die Stiftung HypoVereinsbank Stiftergemeinschaft ins Leben gerufen. Ziel unserer Stiftergemeinschaft ist, potenziellen Stifter:innen eine intelligente und komfortable Möglichkeit anzubieten, um Stiftungsideen noch einfacher in die Tat umzusetzen. Durch die vorhandene Zweckvielfalt in der HypoVereinsbank Stiftergemeinschaft sind Stifter:innen praktisch keine Grenzen gesetzt.

Erben und Stiften

Laut Schätzungen des DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) dürfte sich das Erbschafts- und Schenkungsvolumen in der Dekade 2017 bis 2027 jährlich auf bis zu 385 Milliarden Euro belaufen (Quelle: DIW Wochenbericht Nr. 27.2017).

Das bundesweite Stiftungswachstum be- trägt rund drei Prozent, bezogen auf die Gründung von rechtsfähigen Stiftungen. Gründungen von Treuhandstiftungen, Stiftungs-/Projektfonds und Stiftungsersatzformen sind darin nicht enthalten (Quelle: Deutscher Stiftungsbund, Bericht: „Zahlen, Daten, Fakten zum deutschen Stiftungs­wesen, 2021).

Über die Autorin: Sandra Bührke-Olbrich

Sandra Bührke-Olbrich ist Direktorin Stiftungsmanagement und Tes­ta­mentsvollstreckung im Wealth Management & Private Banking der HypoVereinsbank sowie Vorstandsvorsitzende der Stiftung HypoVereinsbank Stiftergemeinschaft. Sie und ihre regionalen Kolleg:innen unterstützen bei der Stiftungsgründung, aber auch bei der Vermögens- und Nachfolgeplanung, sensibilisieren in Bezug auf diese wichtigen – jedoch für viele Menschen eher unangenehmen – Themen und räumen gefährliches Halbwissen zusammen mit externen Rechts- und Steuerberater:innen aus dem Weg. Der ganzheitliche Blick auf die Wünsche und Vorstellungen, die finanziellen Assets sowie die familiäre Struktur der Kund:innen sind dabei das A und O. Weitere Informationen zum Thema unter hvb.de/stiftung und hvb.de/finanzplanung

