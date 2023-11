Steuerschätzung: Schäffler fordert Priorisierung der Ausgaben

"Mit dem kommenden Wachstumschancengesetz und dem Bürokratieentlastungsgesetz haben wir als FDP wichtige Erfolge erzielt."

Der FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler spricht sich angesichts der jetzt vorgestellten Steuerschätzung für eine Priorisierung der Staatsausgaben aus. Zwar werden für das kommende Jahr laut der Prognose vom Arbeitskreis Steuerschätzung höhere Einnahmen (+3,8 Milliarden Euro) erwartet. Anders als noch im Mai werden für dieses Jahr aber aufgrund der schwächelnden Konjunktur niedriger Steuereinnahmen erwartet. Schäffler fordert eine konsequente Aus- und Aufgabenkritik. „Nur so können wir konsolidieren, gleichzeitig in hohem Maß investieren und unseren Wohlstand dauerhaft sichern“, so der Abgeordnete. Vor allem Industrie und Mittelstand bräuchten jetzt Luft zum Atmen. Das bedeute Freiräume für wirtschaftliches Handeln, weniger Steuern und Abgaben und das Streichen von bürokratischen Pflichten. „Mit dem kommenden Wachstumschancengesetz und dem Bürokratieentlastungsgesetz haben wir als FDP wichtige Erfolge erzielt. Gleichzeitig müssen wir die arbeitende Bevölkerung entlasten. Denn wird eine Sozialleistung wie das Bürgergeld erhöht, müssen auch diejenigen mehr Geld im Portemonnaie haben, welche einen starken Sozialstaat überhaupt erst möglich machen“, so Schäffler weiter. Die parallele Erhöhung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags seien daher zwingend. Bund, Länder und Kommunen hätten ihre finanziellen Spielräume entsprechend einzusetzen.