Steigt Bitcoin nun durch den Einstieg der Retail-Investoren zu neuen Allzeithochs?

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche starke Aufschwünge. Bitcoin konnte spielerisch neue "lokale" Hochpunkte setzen und sich weiter in Richtung Allzeithoch orientieren. Die immensen Nettozuflüsse in die ETFs, die jetzt auch knapp zwei Monate nach Auflegung weiter fortgeführt werden, verdeutlichen die Nachfrage nach dieser Assetklasse, sorgen für mediale Aufmerksamkeit und somit auch schlussendlich für den Wiedereinstieg von Retail-Investoren*innen. Digitale Assets folgen somit den Aktienmärkten, die ebenfalls Woche für Woche neue Hochpunkte setzen und noch keinerlei Anzeichen von Schwäche zeigen. Newstechnisch war diese Woche erneut "ruhig", wodurch die starken Aufschwünge den hohen Kapitalflüssen der institutionellen Investor*innen zugeschrieben werden muss!

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt-Entwicklung von ungefähr +20% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Sollte das Narrativ der ETFs weiterhin funktionieren, könnte Bitcoin das Allzeithoch testen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun deutlich oberhalb von $60.000, orientiert sich weiterhin gen Norden und zusehends in Richtung der Hochpunkte aus dem Jahr 2021, als Bitcoin knapp unter $70.000 stand. Dies sorgt dafür, dass eine technische Analyse in dieser Marktphase wenig Aussagekraft hat und das vorherrschende Momentum, das Volumen und der Orderflow beachtet werden müssen, um einen "Stimmungsüberblick" zu generieren. The trend is your friend - solange die Goldgräberstimmung anhält, wäre es vermessen gegen den Markt zu arbeiten. Durch den für RetailInvestor*innen "bestätigten" Markt (Einstieg von institutionellen Investoren) erlebt der Markt in der Breite Zufluss. In dieser Phase können oftmals vor allem Altcoins Volumen "abgreifen" und irrationale positive Entwicklungen aufzeigen. Hierbei sollte große Vorsicht geboten sein, denn oftmals sind dies Zyklen, die zumindest temporär für erhöhte Volatilität sorgen, um Liquidationen vorzunehmen.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$65.500, ~$68.000, ~$71.250

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$62.000, ~$60.500 ~$58.500

Trading-Idee

Altcoins, die ein Narrativ bedienen, das aktuell noch keinen "Hype" erlebt hat, könnten eine Positionierung im Markt begünstigen. Ansonsten gilt es, mit dem Trend zu arbeiten und mit geeigneter Risikoabsicherung diese Bewegungen zu antizipieren.