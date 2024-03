Stehen Goldminen-Aktien vor einer deutlichen Erholung?

Nach den Kryptowährungen und den Aktienmärkten kommen nun auch die Edelmetalle in Schwung. Vorneweg marschiert wie üblich der Goldpreis, der in der abgelaufenen Woche bei knapp unter 2.200 US-Dollar ein neues Allzeithoch markieren konnte.

Nachdem die rund vier Jahre lang andauernde Seitwärtsbewegung zwischen 1.675 und 2.075 Dollar nach oben verlassen wurde, sehen Charttechniker nun weiteres Potenzial bis rund 2.500 Dollar.

Vor diesem Hintergrund rücken am Aktienmarkt so langsam auch wieder Minenaktien in den Fokus der Trader. Die Aktie von Barrick Gold etwa zählte in den vergangenen sieben Tagen mit 187 Trades und 140 Käufen (75 %) zu den am meisten gehandelten und vor allem auch gekauften Aktien auf wikifolio.com. Die langfristige Kursentwicklung ist allerdings erst mal ernüchternd. Auf Sicht von vier Jahren konnten Anleger mit diesem Titel kein Geld verdienen. Nach dem vor zwei Jahren erreichten Zwischenhoch bei rund 23 Dollar war die Aktie bis zu diesem Februar sogar um über 40 Prozent gefallen. In den vergangenen Wochen ging es dann mal wieder nach oben.

Glaubt man den Analysten, dann ist das aktuelle Kursniveau immer noch sehr attraktiv. Laut aktien.guide liegt das durchschnittliche Kursziel für Barrick Gold bei 20,51 Dollar und damit fast 30 % über der aktuellen Notierung. In der Spitze wird der faire Wert des Unternehmens sogar bei 25,82 Dollar gesehen, was einen Aufschlag von über 60 % bedeuten würde. Auffällig ist auf jeden Fall, dass das Verhältnis zwischen den Kursen der großen Goldminenaktien und dem Goldpreis selbst auf historisch niedrige Notierungen gesunken ist, was bei einem zumindest stabilen Goldpreis für eine Fortsetzung der jüngsten Erholung der Aktien spricht.

Vielversprechende Charttechnik bei Barrick Gold

Patrick Holbach (TradeEd) vermutet ebenfalls, dass die Bullen in dem Sektor nun das Kommando übernommen haben. Dabei weist er auf den seiner Meinung nach aussichtsreichen Chartverlauf bei Barrick Gold hin. Nachdem bei 15 Dollar eine wichtige Hürde übersprungen wurde, sieht der Trader bei 16 bzw. 16,50 Dollar die erste markante Widerstandszone. „Bleibt die Korrektur an dieser Stelle überschaubar, dann könnte anschließend eine sehr dynamische Rally bis 18 Dollar stattfinden“, kommentierte er in der abgelaufenen Woche. Da hat er die Aktie auch in sein wikifolio BIG Aktien Global long aufgenommen. Dort investiert er seit Anfang 2019 in die „größten und erfolgreichsten Unternehmen weltweit“. Den jüngsten Aufschwung seines seit Anfang 2023 um 90 % gestiegenen Musterdepots verdankt der Trader neben Aktien wie Nvidia oder Meta Platforms aber auch dem Krypto-Sektor, der über verschiedene ETPs abgedeckt wird. Seit dem Start kommt das auf Rekordhoch notierende Portfolio auf einen jährlichen Wertzuwachs von durchschnittlich 15 %.

Mit Edelmetallen zurück zu altem Glanz

Ebenfalls in Barrick Gold engagiert ist der seit Ende 2014 bei wikifolio.com aktive Top-Trader Simon Weishar (Szew) über sein wikifolio Szew Grundinvestment. Dort liegt der Fokus aktuell insgesamt stark auf dem Rohstoffsektor. Barrick Gold ist mit 9 % Gewichtung der drittgrößte Wert. Nach dem Allzeithoch beim Goldpreis hat Weishar den Bereich der Minenaktien aufgestockt, weil er mit mehr Nachrichten zu Gold und dadurch einem verstärkten Interesse an diesen Investments rechnet. Barrick Gold hält er für den solidesten Wert in der Branche: „Die Bewertung ist niedrig, das Unternehmen verfügt über weltweit sehr gute Minen, geht nun auch immer stärker in den interessanten Kupferbereich und ist vor allem sehr gut geführt, von einem konservativen CEO, der das Unternehmen langfristig erfolgreich aufstellen will und keine überteuerten Übernahmen tätigt.“

Das langfristig mit einer Gesamtperformance von 520 % sehr erfolgreiche wikifolio befindet sich unverändert in der Konsolidierungsphase. Auf Jahressicht ging es um 7 % nach unten. Mit dem neuen Fokus soll sich das Blatt nun wieder drehen. In der Vergangenheit hat sich die Geduld der Investoren stets ausgezahlt.

