Statistik des Erfolges

Als besonderes Schmankerl präsentiert Ryan Detrick, Chief Market Strategist der Carson Group, eine Aufstellung, die bis 1954 zurückreicht. Er untersuchte, was mit den Aktienkursen im Rest des Jahres passiert, wenn die ersten 50 Tage eines Jahres dem marktbreiten Blue-Chips-Index S&P 500 einen Kursgewinn von mehr als 5% beschert haben. Dazu muss man wissen: Dieses Jahr schaffte der S&P 500 in den bisherigen 50 Tagen die 5% locker. Detrick fand heraus, dass in diesen Fällen am Ende des Jahres die Kurse in 96% der Fälle höher stehen. Natürlich sagt eine solche Statistik die Zukunft nicht voraus. Aber sie zeigt, was möglich ist. Die Grenze ist oft nicht das Allzeithoch, sondern die Vorstellungskraft des Anlegers.