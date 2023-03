Nach dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Silicon Valley Bank grassiert in der Finanzbranche die Angst vor einem Dominoeffekt und unter Start-ups die Sorge über den Wegfall wichtiger finanzieller Unterstützung. Warum das Geschäftsmodell der SVB dennoch viel Potenzial hat und wie sich der Crash auf den Finanzsektor auswirkt, erklärt Dirk Kreuter, Unternehmer, Verkaufstrainer und Investor:

„Es handelte sich um eine im Grundsatz exzellente Idee, die vielen Jungunternehmern eine große Chance geboten hat: Eine Bank, die Darlehen im Austausch gegen Anteile an zukunftsträchtige Start-ups vergibt. Gewinne nutzte die SVB anschließend für weitere Förderungen oder den Kauf von Schuldtiteln der US-Regierung. So profitierte die Silicon Valley Bank in den vergangenen Jahren vom Boom in der Techbranche und kam am Ende ausschließlich durch die Verkettung verschiedenster Krisen sowie der daraus folgenden Inflation ins Wanken. Nun rufen selbstverständlich wieder viele Stimmen nach mehr präventiver Regulation durch den Staat – vor allem der europäische Raum kann sich mit der amerikanischen Herangehensweise an einen freien Markt nicht wirklich arrangieren. Dabei kostet eine korrektiv ins Bankenwesen eingreifende Staatsgewalt der Wirtschaft deutlich mehr Geld als die Rettung eines Geldinstitutes einmal im Jahrzehnt. So geschieht es nun, um einen Totalverlust der übrig gebliebenen Aktionäre und Kunden zu verhindern und den allgemeinen Schaden abzumindern. Letzterer ist allerdings bereits entstanden – und zwar am Vertrauen in das Thema Finanzierung. Dieses Ereignis strahlt in Zeiten der maximalen Globalisierung natürlich auch über die Grenzen der USA hinaus und hat eine enorme Signalwirkung für die internationale Bankenwelt. Der Blick auf risikoreiche Darlehenskonzepte wird zukünftig deutlich kritischer ausfallen und die Kapitalbeschaffung für junge Unternehmen damit deutlich schwieriger. Durch das Eingreifen des Staates lässt sich nun hoffentlich das Schlimmste abwenden und schnellstmöglich neues Vertrauen in den Finanzsektor generieren. Ein Geschäftsmodell, das über Jahrzehnte florierte, nun zu verteufeln und bei der Regulation des Bankwesens in blinden Aktionismus zu verfallen, kann allerdings nur der falsche Weg sein.“

