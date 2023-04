Starke Nachfrage nach Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Goldnachfrage war im Jahr 2022 stärker als in mehr als zehn Jahren davor

Im Vergleich zu 2021 stieg die Nachfrage nach Gold im vergangenen Jahr um rund 18 Prozent auf 4.741 Tonnen an, so das World Gold Council. Seit 2011 wurden jedes Jahr mehr als 4.000 Tonnen Gold nachgefragt, nur 2020 war der Bedarf geringer. Das Angebot dagegen aus den Minen fällt kleiner aus. Die Lücke schließen Altgold, Zentralbankverkäufe und zum Teil auch das Hedging (Vorwärts- oder Terminverkäufe) der Produzenten. Die hohe Inflation, ein schwacher US-Dollar sowie geopolitische Krisen haben den Goldpreis nach oben gehievt. Goldbarren und Münzen waren sehr beliebt. Die Goldkäufe der Zentralbanken legten 2022 im Vergleich zu 2021 um sagenhafte 152 Prozent zu und markierten einen neuen Allzeitrekord. Und solange der Russland-Ukraine-Krieg fortdauert – ein Ende ist nicht abzusehen – werden die Zentralbanken weiter kräftig zukaufen. Besonders einkaufsfreudig zeigen sich China und die Türkei. Insgesamt waren es besonders Schwellenländer, die zu den Goldkäufern gehörten. Jüngst hat die Türkei zwar drei Tonnen Gold verkauft. Aber daran sieht man, dass das Edelmetall zu einem festen Handelsvehikel im Finanzsektor geworden ist.

Im Jahr 2022 haben goldgedeckte ETFs rund 110 Tonnen Gold freigesetzt, in 2021 waren es 189 Tonnen. In 2020 haben goldgedeckte ETFs noch 874 Tonnen Gold gekauft. Dieses Jahr wird mehrheitlich ein weiterer Anstieg der Goldinvestitionen erwartet, denn die Geopolitik und die Rezession lassen Gold als sicheren Hafen glänzen. Der Goldpreis sollte also gut unterstützt bleiben, da die globale Goldnachfrage bei allen Hauptverbrauchern widerstandsfähig sein sollte. Auch die Wiedereröffnung Chinas sollte sich positiv auswirken. Und entwickelt sich Gold gut, dann zieht es in der Regel auch den Silberpreis mit. Gut also auch für beispielsweise Chesapeake Gold oder Osisko Development. Chesapeake Gold kümmert sich um Gold-Silberlagerstätten in Nord- und Südamerika. Hauptprojekt ist das Metates-Projekt (Gold, Silber, Zink) in Mexiko. Osisko Development besitzt Projekte in Kanada und Mexiko (Cariboo, Tintic, San Antonio). Der Fokus liegt darauf ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.

