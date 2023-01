Starbucks - Zündet die Aktie der Kaffeehauskette jetzt die nächste Stufe?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: SBUX ISIN: US8552441094

Rückblick: Die Kaffeehauskette hat im Vorjahr einen neuen Chef bekommen. Laxman Narasimhan, der zuvor Chef des Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser war, löste damit Interimschef Howard Schultz ab. Mit dem Führungswechsel soll Starbucks Stellung als eine der stärksten Verbrauchermarken weltweit gesichert und ausgebaut werden. Die Produkte der Kaffeekette sind trotz ihrer höheren Preise auch in Krisen gefragt. Nachdem die Bullen im November des letzten Jahres mit einem GAP-Up auf sich aufmerksam gemacht hatten, ging es mit den Papieren nach einer Seitwärtsphase weiter nach oben. Den Dezember-Rücksetzer zum EMA-50 nutzten die Bullen als Sprungbrett für höhere Notierungen.

Meinung: Nach dem Pullback zur 50-Tagelinie ging es bis rund 107.50 USD nach Norden. In diesem Bereich hat sich ein Widerstand etabliert. Wenn es den Bullen gelingen sollte, diese Hürde zu überwinden, dürfte die Reise nach Norden weitergehen. Im aktuellen Marktumfeld sollte man dabei unbedingt auf sein Risikomanagement achten und nicht vergessen, mögliche Verluste konsequent zu begrenzen. Quartalszahlen will Starbucks am 02. Februar präsentieren.

Chart vom 24.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 106.64 USD



Setup: Bei einem Breakout könnte man einen Long-Trade eröffnen. Intraday ist dabei auf entsprechende Signale zu achten. Unter den EMA-20 sollte das Starbucks-Papier per Schlusskurs nicht mehr fallen.

Meine Meinung zu Starbucks ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SBUX

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von