Stagnation bei digitalen Assets!

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche leicht rückläufige Kursentwicklungen, nachdem die vorherige Woche leichte Positivität vermittelte. Die amerikanische Notenbank hob die Zinsen, trotz der steigenden Inflationszahlen nicht an, signalisierte aber, dass eine weitere Zinserhöhung dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit folgen wird. Dies sorgte für getrübte Stimmung an den Finanzmärkten. Vor allem Risk-On-Assets und Tech-Werte gaben merklich nach und stellten eine gegenläufige Entwicklung zur Vorwoche dar. Aus dieser leichten Negativität konnten sich die Märkte der digitalen Assets auch am Wochenende nicht befreien und erlebten einen leicht negativen Wochenstart.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt Entwicklung von ~-1.98% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Die vor einigen Wochen gebildeten Supportzonen müssen den Markt stützen, ansonsten könnten weitere Abverkäufe folgen.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin weiterhin in der Spanne zwischen $25.000 und $28.000, aktuell jedoch wieder im unteren Drittel dieser Spanne und somit nahe der wichtigen Supportzonen. Die vergangene Woche sorgte für geringen Kaufdruck und somit wenig Kaufvolumen - gepaart mit der einhergehenden Negativität und kleineren Gewinnmitnahmen aus der Vorwoche sorgte dies für Kursrückgänge im Markt. Basierend auf der aktuell vorherrschenden Preisspanne im Bitcoin ist eine größere Veränderung in der kommenden Woche nicht zu erwarten. Fokus sollte jedoch auf die Level rund um ~$25.000 gelegt werden, da bei einem Test mit erhöhter Volatilität gerechnet werden sollte!

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$26.600, ~$27.100, ~27.700

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$25.500, ~$25.100, ~$24.600

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin risikooptimierte Einstiege, nahe Supportzonen, bei einem längeren Zeithorizont, mit (historisch) positiver Aussicht für das vierte Quartal des Jahres. Das Risiko sollte so gewählt sein, dass weitere Kursrückgänge abgefedert werden können, entweder durch einen Order-Split oder eine Dollar-Cost-Average Methode, denn die aktuelle Situation könnte temporär für weitere Kursrückgänge sorgen.