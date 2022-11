Stagflation wird Goldpreis antreiben

Die Fed strafft die Geldpolitik, aber sicher nicht übermäßig. Dies erhöht die Chancen auf Stagflation und einen steigenden Goldpreis

Viele sind der Meinung, dass die Zentralbanken die Zinssätze zu sehr anheben, die Fed zu stark bremst und die Inflation sinkt. Sicher wird die Inflationsrate sinken, denn die Geldmenge wird langsamer wachsen. Die Wirkungen treten mit Verzögerung ein, daher resultiert die Annahme, dass die Zentralbanken übertreiben könnten. Gegen mögliche Übertreibungen spricht aber, dass die Experten bei der Fed und anderen Zentralbanken sich der verzögerten Wirkungen bewusst sind. Dennoch gibt es immer noch einen Geldmengenüberschuss im Verhältnis zur Produktion. Die Zunahme der Geldmenge hat während der Pandemie einen Höhepunkt erreicht. Also wird die Inflation nicht so schnell verschwinden, denn entscheidend für die Inflation ist die Entwicklung der Geldmenge.





Die realen Zinssätze sind wohl nicht hoch genug, um das nominale Wachstum zu bremsen. Realzinsen sind das, was ein Anleger inflationsbereinigt erhält. Es wird schwierig, ohne real positive Zinssätze die Inflationserwartungen der Notenbanken von rund zwei Prozent zu erlangen. Sinkende Nominalzinsen, also Zinsen, die ohne Einberechnung der Inflation anfallen, gab es schon vor der Pandemie. Diese hat die Inflation noch angeheizt und die Realrenditen immer negativer gemacht. Für den Goldpreis bedeutet dies alles, dass die Fed eigentlich immer noch eine lockere Geldpolitik betreibt. Und solange die Realzinsen immer noch stark negativ sind, fehlen Sparanreize für die Anleger und fehlt somit Kapital für Investitionen und nachhaltiges Wachstum. Wenn es zudem nicht gelingt die Inflation deutlich zu reduzieren, dann droht eine Rezession noch wahrscheinlicher eine Stagflation (wirtschaftliche Stagflation und hohe Inflation). Dies ist für den Goldpreis ein absolut stützender Faktor, also ran an Goldaktien! Da wäre einmal Tudor Gold mit seinem sehr aussichtsreichen Treaty-Creek-Goldprojekt in British Columbia sowie weiteren Edelmetall- und Basismetallprojekten. Anleger, die Diversifizierung wünschen, sollten sich Gold Royalty anschauen. Mit dem Blickpunkt auf Nord- und Südamerika hat das Royalty-Unternehmen kürzlich das Lizenzgebührenportfolio von Nevada Gold Mines übernommen.

