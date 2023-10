Stabilität im DAX steht auf dem Spiel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt mit mehreren hundert Opfern bringt die befürchtete Unruhe in die gesamte Region und erschwert die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts. Damit bleibt die Nervosität an der Börse und mit der Stabilität des Deutschen Aktienindex der vergangenen Tage könnte es in den kommenden Stunden vorbei sein.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zu groß ist die Angst vor einer weiteren Eskalation durch das Eingreifen neuer Akteure und dann noch mehr humanitärem Leid, aber auch mit schwer abschätzbaren Folgen für die Weltwirtschaft durch Probleme in der Energieversorgung. Von den steigenden Preisen wäre Deutschland als einer der größten Verbraucher mit der geringsten Selbstversorgungsrate mit am stärksten betroffen. Dann dürfte das Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären an der Frankfurter Börse zugunsten gesenkter Köpfe endgültig kippen.

Die USA verstärkt die Embargo-Regeln für China im Bereich der Computerchips. Um im Wettrennen um Künstliche Intelligenz die Nase vorne zu haben, verbietet die Regierung in Washington die Ausfuhr weiterer Technologie ins Reich der Mitte. Leidtragender ist Nvidia, die Aktie verlor gestern in der Spitze fast acht Prozent. Zwar ist der Handel mit China nicht vollständig verboten, dennoch dürfen die neusten und damit fortschrittlichsten Chips nicht mehr exportiert werden. Da diese aber die höchsten Margen haben, drückt das auf das Gewinnpotenzial des zuletzt an der Börse so stark gehypten Unternehmens.

Ein Lichtblick für Anleger in schwierigen Zeiten könnte die Adidas-Aktie sein. Der Sportartikelhersteller schleppte in den vergangenen Quartalen millionenschwere Belastungen durch den Fehlgriff mit der Yeezy-Marke mit sich herum. Doch nun überrascht Adidas mit einer Anhebung der Jahresprognose. Die umstrittenen Artikel werden langsam aus den Lagern verkauft. Marge und operativer Gewinn stiegen im abgelaufenen Quartal zudem wieder leicht. Das Thema könnte für Adidas damit schneller erledigt sein als zunächst gedacht und Aktionäre, die im November vergangenen Jahres bei rund 100 Euro bei der Aktie zugegriffen haben, hatten dafür nicht das schlechteste Gefühl. Kann das Papier in Reaktion auf die guten Nachrichten das Jahreshoch bei 185 Euro überwinden, wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich.