Stabiles Geschäftsmodell für schwierige Marktphasen bei Fair Isaac Corporation (FICO)!

Symbol: FICO ISIN: US3032501047

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier liegt in einem stabilen Aufwärtstrend. Für das im Chart abgebildete vergangene Halbjahr ist ein Plus von rund 24 Prozent zu verzeichnen. Die 50-Tagelinie wurde in den letzten Tagen zwei Mal getestet, die Schlusskurse lagen aber stets darüber.

Chart vom 29.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 868.53 USD

Meinung: Fair Isaac bewertet Kreditrisiken von Verbrauchern und Firmen, ähnlich wie die deutsche Schufa. Das Unternehmen ist auf diesem Gebiet in den USA führend. Etwa 250 Millionen Verbraucher in den USA können mit einem FICO-Score bewertet werden, der in über 90% der Kredit-Kreditentscheidungen verwendet wird. Das Software-Segment von Fair Isaac bietet vorkonfigurierte Analyse- und Entscheidungsmanagementlösungen für Kundenmanagement, Kundenbindung, Betrugserkennung, Compliance und Marketing. Zu diesem Segment gehört auch die FICO-Plattform, ein modulares Softwareangebot, das fortschrittliche Analyse- und Entscheidungs-Fälle für verschiedene Branchen unterstützt. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung war in den vergangenen Jahren stets positiv.

Mögliches Setup: Unser Long Setup bestehet aus dem Trigger über der letzten und dem Stop Loss unter der unter dem 50er-EMA liegenden Unterstützungslinie. Das Kursziel ermitteln wir per Measured-Move. Frische Zahlen gibt es wieder am 25. Oktober, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FICO.

Veröffentlichungsdatum: 02.10.2023

