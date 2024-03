Sprott Asset Management legt Kupferbergbau-ETF auf

Der ETF bildet einen Kupferbergbauindex mit 40 Unternehmen nach und wird halbjährlich neu justiert. Anders als beim 2023 aufgelegten Kupfer-Junios-ETF von Sprott geht es diesmal vornehmlich um größere Bergbauunternehmen. Schwergewichte sind Freeport McMoran, Antofagasta und Southern Copper.

Sport Asset Management hat einen ETF auf Kupferbergbauunternehmen aufgelegt. Damit wurde das Portfolio um einen weiteren ETF auf kritische Rohstoffe erweitert. Es handelt sich bereits um den zweiten auf Kupfer ausgerichteten ETF von Sprott, nachdem im Februar 2023 der Sprott Junior Copper Miners ETF aufgelegt worden war.

Nasdaq Sprott Copper Miners ETF

Der ETF bildet den Nasdaq Sprott Copper Miners Index ab. Es handelt sich laut Sprott um den einzigen "Pure-Play-ETF, der sich auf große, mittelgroße und kleine Kupferbergbauunternehmen konzentriert".

Der ETF investiert in Kupferbergbauunternehmen, die von der steigenden Nachfrage nach dem Metall profitieren könnten. Sprott verweist in der Vorstellung des ETFs darauf, dass das globale Angebot begrenzt sei und die Erzqualität abnehme, während die Vorlaufzeiten für neue Minen länger würden und die Lagerbestände zurückgingen. Kupfer sei unverzichtbar für die Energieübertragung und von entscheidender Bedeutung für die globale Energiewende.

Der ETF soll im Hinblick auf die Performance vor Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Gesamtrendite des Nasdaq Sprott Copper Miners Index entsprechen. Der Index ist laut Sprott "so konzipiert, dass er die Wertentwicklung einer Auswahl von globalen Wertpapieren in der Kupferindustrie, einschließlich Kupferproduzenten, -entwicklern und -explorateuren, abbildet".

Freeport McMoRan und Antofagasta sind Schwergewichte im Portfolio

Was gibt es über den ETF zu sagen? Aktuell beläuft sich das AUM auf überschaubare 1,6 Millionen USD. Die jährliche Gebühr (Total Expense Ratio, TER) wird mit 0,65 % angegeben. Die größten Unternehmen im ETF sind laut dem Factsheet Freeport-McMoRan mit am Anteil von 20,9 %, Antofagasta (10,77 %) und Southern Copper (8,42 %).

Insgesamt befinden sich 40 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 256,2 Milliarden USD im Index. Gut die Hälfte des Portfolios entfällt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden USD, knapp 40 % auf mittlere Unternehmen mit 2-10 Mrd. USD Market Cap, rund 10 % auf Junior Miners mit einer Marktkapitalisierung unterhalb von 2 Milliarden USD.

Im Hinblick auf die Länderverteilung liegt Kanada mit einem Anteil von 33,7 % vor den USA (29,32 %), Chile (10,77 %) und Peru (8,03 %). Auch Australien, Indonesien und Polen spielen im Portfolio eine gewisse Rolle. Der ETF wird an der Nasdaq gehandelt. Das Rebalancing findet halbjährlich statt. Der neue Kupfer ETF spricht damit Anleger an, die schwerpunktmäßig in größere Unternehmen aus dem Bereich Kupferbergbau investieren möchten.

Der Sprott Junior Copper Miners ETF dagegen eignet sich für Anleger mit mehr Risikoneigung und sieht schwerpunktmäßig Investitionen in kleine (ca. 70 %) und mittlere (ca. 30 %) Unternehmen vor. Auch im Sprott Junior Copper Miners Index sind 40 Aktien vertreten – die Marktkapitalisierung aller Konstituenten liegt allerdings deutlich unter 40 Milliarden USD.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.