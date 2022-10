Die Sprache alter Goldmünzen

Antike Münzen können oft Licht in die Geschichte bringen, so jüngst ein Fund in den Golanhöhen in Israel

Die Golanhöhen sind eine Region im Nahen Osten, sie wurden von Israel im Sechstagekrieg erobert und dann annektiert. Nur dünn besiedelt, gibt es Pläne dort ein technologisches Zentrum für erneuerbare Energien zu errichten. Der Schatz aus alten Goldmünzen, der nun in den Golanhöhen gefunden wurde, könnte Licht auf das Ende des Byzantinischen Reiches werfen. Wie die israelische Antiquitätenbehörde bekannt gab, wurden 44 Goldmünzen mit einem Alter von mehr als 1.000 Jahre gefunden. Archäologen hatten die Banias-Stätte erkundet. Vermutlich wurde der Schatz während der muslimischen Eroberung um 635 nach Christus dort versteckt, weil der Eigentümer sie vor der Kriegsgefahr in Sicherheit bringen wollte. Eine numismatische Expertin geht davon aus, dass die ältesten Münzen von Kaiser Phokas zwischen 602 und 610 nach Christus geprägt wurden.





Später wurden Münzen von Kaiser Heraklius geprägt. Diese seien besonders interessant, da sie die Zeit des Kaisers wie in einem Zeitraffer darstellen. Anfangs wurde der Kaiser auf der Münze dargestellt, danach auch seine Söhne, und zwar von der Kindheit an, bis sie später dem Vater ähnelten. Banias ist ein bedeutender spiritueller Ort für verschiedene Kulturen während der antiken Geschichte. So erzählen Münzen oft Geschichten. Zum Beispiel eine mehr als 2.000 Jahre alte Münze mit dem Aufdruck des Mörders Cäsars, Marcus Junius Brutus. Heute sind Goldmünzen ebenso wie die Werte von Goldgesellschaften ein Investment, an dem kaum ein Anleger vorbeikommt. Bei den Goldunternehmen gefallen Skeena Resources und Tarachi Gold. Skeena Resources freut sich gerade über die sehr guten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia. Tarachi Gold besitzt zum einen das Tarachi-Projekt in Mexiko und zum anderen ein zweites Projekt in Mexiko, das bald in die Produktionsphase treten wird.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).

