Spotify Technology: steigende Nutzerzahlen bei Audio-Streaming-Dienst!

Preiserhöhung für Premium-Abos bei Spotify Technology (SPOT) könnte Ertragslage verbessern! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: SPOT ISIN: LU1778762911

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Spotify-Aktie konnte in einem für den Werbemarkt schwierigen Maktumfeld 59 Prozent zulegen. Das ist schon mal eine Hausnummer! Sie orientierte sich dabei eng an der 20-Tagelinie. Der aktuelle Rücksetzer zur grünen Kurve eröffnet Möglichkeiten für unser Pullback-Setup.

Chart vom 27.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 132.17 USD

Meine Expertenmeinung zu SPOT

Meinung: Der Umsatz stieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf, blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Verlust je Aktie war mit einem Minus von 1.16 Dollar höher als erwartet, was auf die schwierige Situation auf dem Werbemarkt zurückzuführen ist. Trotzdem gibt es auch positive Überraschungen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ist auf 515 Millionen gestiegen, was einem Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies übertrifft sowohl die Schätzungen der Analysten von 502 Millionen als auch die Firmenprognose von 500 Millionen. Für das laufende Quartal plant das Spotify-Management sogar eine weitere Steigerung auf 530 Millionen Nutzer. CEO Daniel Ek deutete die Möglichkeit von Preiserhöhungen an, die das Unternehmen näher an die Gewinnzone heranführen könnten. Eine weitere positive Entwicklung ist, dass die Margen stabil geblieben sind, obwohl die Umsatzkosten um 36 Prozent gestiegen sind, was auf Abfindungen für Entlassungen zurückzuführen ist.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger setzen wir über der gestrigen Tageskerze und den Stop Loss unter der Unterstützungslinie. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom Dienstag. Die nächsten Zahlen kommen am 25. Juli, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade ins Konzept passen würde. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SPOT.

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2023

