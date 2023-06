Spotify: Nächster Kernwiderstand im Visier!

Die Kursentwicklung der Spotify-Aktie ist wieder nach oben gerichtet. Mittlerweile wurde ein Niveau erreicht, welches die Hälfte der im November 2021 gestarteten Abwärtssequenz kompensiert. Das Management hat seine Prognose verändert und so sollte Spotify bereits im Geschäftsjahr 2024 die Gewinnschwelle überschreiten.

Spotify hat mit einem neuen KI-Phänomen zu kämpfen. Betrüger erstellen auf der Plattform Boomy mit Künstlicher Intelligenz (KI) Unmengen an Liedern und veröffentlichen diese auf Streamingdiensten wie Spotify. Dort laden sich von Bots gesteuerte Nutzerprofile die Lieder möglichst häufig herunter und die Betrüger kassieren die Lizenzgebühren. Das Problem verschärfte sich durch neue, leistungsfähige KI-Modelle wie GPT-4, OpenAI Jukebox und andere, die auch Musik erstellen können. Der Streamingriese Spotify dehnte die Kontrolle aus und entfernte Zehntausende Songs, was rund sieben Prozent aller von der Plattform erstellten Lieder darstellt. Der Mehraufwand sollte sich aber nur marginal auf die Gewinnsituation von Spotify auswirken.

Zum Chart

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Markt wird härter, aber Spotify gelingt es, schwarze Zahlen zu schreiben. Schon für das Geschäftsjahr 2024 ist eine schwarze Null geplant. Im Geschäftsjahr 2025 sollte ein Gewinn pro Aktie von 1,94 US-Dollar erwirtschaftet werden. Der Aktienkurs bildet diese positive Entwicklung ab und hat die seit Mitte August 2022 gebildete Abwärtssequenz Ende Dezember durchbrochen. Mittlerweile hat der Kurs das Ausgangslevel dieser Abwärtssequenz bei 125,16 US-Dollar deutlich überwunden und testet den Kernwiderstand bei 160,02 US-Dollar. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. April 2023 hat die Marktteilnehmer überzeugt. Sie sorgten für einen intraday Sprung nach oben im Ausmaß von knapp 10 Prozent. Auch die Notierung am letzten Freitag in Richtung Widerstand bei 160,02 US-Dollar ist mit 5,13 Prozent deutlich ausgefallen. Spotify kommt die Zinspause der amerikanischen Notenbank zugute. Wenn die Zinsentwicklung eingebremst wird, sinkt der Present Value der zukünftigen Cashflows nicht ganz so stark, wie es bereits von den Marktteilnehmern eingepreist wurde.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

160,02 // 204,80 US-Dollar

Unterstützungen:

125,16 // 89,03 US-Dollar



Fazit

Die Kursentwicklung der Spotify-Aktie ist wieder nach oben gerichtet. Mittlerweile wurde ein Niveau erreicht, welches die Hälfte der im November 2021 gestarteten Abwärtssequenz kompensiert. Das Management hat seine Prognose verändert und so sollte Spotify bereits im Geschäftsjahr 2024 die Gewinnschwelle überschreiten.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JS6G4Z) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Spotify-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,41 profitieren. Das Ziel sei bei 204,80 US-Dollar angenommen (8,25 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 127,54 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,18 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JS6G4Z

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,15 – 4,30 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

116,65 US-Dollar

Basiswert:

Spotify Technology S.A.

KO-Schwelle:

116,65 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

159,99 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,25 Euro

Hebel:

3,41

Kurschance:

+ 92 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.