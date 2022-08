Spotify – Die Entscheidung steht noch aus

Bereits Ende Juli hat der Audio-Streamingdienstleister Spotify die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Die Aktie ist daraufhin deutlich nach oben gesprungen. Ist das schon ein Boden?Insgesamt fielen die Zahlen gemischt aus. Der Verlust lag mit 0,85 EUR je Aktie deutlich über der Markterwartung von 0,63 EUR je Aktie. Der Umsatz wiederum toppte mit 2,86 Mrd. EUR den Analystenkonsens von 2,81 Mrd. EUR. Gut kam am Markt die Zahl der monatlich aktiven Nutzer an, welche mit 433 Mio. die Prognose um 5 Mio. und auch den Vorjahreswert um 19 % übertraf. Die Zahl der zahlenden Kunden stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 14 % auf 188 Mio.

Im dritten Quartal erwartet das Management einen weiteren Nutzerzuwachs um 17 Mio. und damit das Erreichen der 450-Mio.-Schwelle. Die zahlende Kundschaft soll um 6 Mio. auf 194 Mio. steigen. Der Quartalsumsatz dürfte sich auf 3 Mrd. EUR erhöhen.

Chart: Spotify

Widerstandsmarken: 126,26/127,50 USD

Unterstützungsmarke: 118,20/113,17/103,29/89,03 USD

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Aktie weiter eher ein schwaches Bild, wenngleich seit dem Maitief auch hier eine Erholung läuft. Was diese wert ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen müssen. Erst wenn sich die Aktie über das Hoch bei 126,26 USD und aus dem eingezeichneten Trendkanal befreien kann, lässt sich größeres Potenzial in Richtung 148,47 USD ableiten.

Im gestrigen Handel erreichte das Papier einen ersten Support bei 118,20 USD. Darunter dient der EMA50 bei gut 113,10 USD als Unterstützung. Fällt die Aktie darunter, könnte sie in Richtung 103,29 USD korrigieren. Fällt sie gar aus dem Trendkanal heraus, drohen weitere Jahrestiefs bzw. neue Allzeittiefs.





Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag Finaler Bewertungstag Bemerkung Spotify Aktienanleihe Protect* HVB6Z3 100,00 %** 114,25 %** 30.08.2023 Zinssatz p.a. 14,25 % Spotify Bonus-Cap Zertifikat HB5Z7U 131,45 EUR 150,00 EUR 17.03.2023 Barriere 67,50 USD

