Spotify: Break-even überschritten!

Der Kursverlauf der Aktie von Spotify hat seit dem Börsengang Höhen und Tiefen markiert. Ein Sparprogramm sollte ab dem Jahr 2024 für Jahresgewinne sorgen. Am gestrigen Dienstag konnte nach der Veröffentlichung der Zahlen zum 4. Quartal ein sattes Plus von 4 Prozent eingefahren werden.

Für Spotify zahlen sich der Abbau Tausender Stellen und Preiserhöhungen für sein Musikangebot aus. Trotz angehobener Preise abonnierten im Schlussquartal 2023 mehr Menschen das kostenpflichtige Angebot des Streaming-Dienstes. Die Zahl der sogenannten Premium-Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 236 Millionen. Insgesamt hatte Spotify 602 Millionen monatlich aktive Nutzer, fast ein Viertel mehr als Ende 2022. Mit dieser Entwicklung übertraf der Streaming-Anbieter die eigenen Ziele leicht. Firmenchef Daniel Ek ist zu Beginn des Jahres zuversichtlich, weitere Kunden für Spotify gewinnen zu können. Zudem will der Manager zwischen Januar und März einen operativen Gewinn von rund 180 Millionen Euro erwirtschaften. Das wäre mehr als doppelt so viel, wie Branchenexperten erwartet hatten.

Zum Chart

Erstmals seit Bestehen von Spotify beabsichtigt das Management ab dem Jahr 2024 einen Jahresgewinn zu erzielen. Für das Jahr 2025 ist ein Überschuss von 3,86 US-Dollar pro Aktie geplant. Damit nimmt das erwartete KGV auf aktuell 53,45 ab. In den Folgejahren plant das Management höhere Gewinne ein, womit das entsprechende KGV weiter sinken sollte. Fallen die erwarteten KGVs nicht, könnte dies an einem weiteren Anstieg des Aktienkurses liegen. Dies konnte gestern bei der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2023 beobachtet werden, nachdem Spotify die Marktteilnehmer positiv überraschte. Dabei sprang der Aktienkurs um knapp 4 Prozent auf 232,05 US-Dollar. Beim Widerstand am Level von 246,50 US-Dollar kam der Kursaufschwung zum Stehen. Um das All Time High vom 22. Februar 2021 bei 387,44 US-Dollar zu erreichen, ist noch ein Kursanstieg von rund 62 Prozent von Nöten. Das Geschäftsmodell hat diesen Kurs schon einmal ermöglicht. Dies sollte erneut ein Thema sein, nachdem der Musikstreaming-Dienst den Break-even Punkt überschritten hat und mit stark steigenden Gewinnen plant.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

246,50 // 271,01 US-Dollar

Unterstützungen:

204,80 // 160,02 US-Dollar



Fazit

Ein Sparprogramm sollte ab dem Jahr 2024 für Jahresgewinne sorgen. Am gestrigen Dienstag konnte nach der Veröffentlichung der Zahlen zum 4. Quartal ein sattes Plus von 4 Prozent eingefahren werden.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN ME4QJP) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Spotify in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,73 profitieren. Das Ziel sei bei 288,01 US-Dollar angenommen (9,76 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 204,08 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,95 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME4QJP

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,49 – 4,50 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

184,14 US-Dollar

Basiswert:

Spotify Technology S.A.

KO-Schwelle:

184,14 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

232,05 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

9,76 Euro

Hebel:

4,73

Kurschance:

+ 78 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.