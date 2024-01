PM 21Shares: Spot-Bitcoin-ETF von ARK und 21Shares am US-Markt verfügbar

Bitcoin als eigenständige Anlageklasse durch ein reguliertes Produkt legitimiert

V.l.n.r.: Ophelia Snyder, Mitgründerin und Präsidentin von 21Shares US und Cathie Wood, Gründerin, CEO und CIO von ARK Invest (©21Shares/©ARK Invest)

New York City, St. Petersburg (Florida) / München, 11. Januar 2024 – Die lang erwartete erfreuliche Nachricht ist eingetroffen: 21Shares US LLC („21Shares“), eine Tochtergesellschaft der 21Shares AG, Emittent der weltweit größten Suite kryptowährungsgestützter Exchange Traded Products (ETPs) und Cathie Woods ARK Investment Management LLC („ARK“ oder „ARK Invest“), der erste Retail-Fondsmanager, der 2015 in Bitcoin investierte, geben die Markteinführung des ARK 21Shares Bitcoin ETF (Ticker: ARKB) bekannt. ARKB bietet Anlegern in den Vereinigen Staaten ab sofort einen direkten, regulierten Zugang zu Bitcoin, der ersten dezentralen Währung und dem größten digitalen Vermögenswert nach Marktkapitalisierung. Zusammen mit dem in Europa bestehenden Investmentangebot von Krypto-ETPs, u. a. dem bereits 2019 aufgelegten 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) bildet sich dadurch ein riesiger Markt für Engagements in die weltgrößte Kryptowährung.

Cathie Wood, Gründerin, CEO und CIO von ARK Invest betont die Bedeutung dieser strategischen Zusammenarbeit: „ARK steht seit 2014 an der Spitze der Kryptoforschung und war 2015 der erste Privatfondsmanager, der in Bitcoin investierte. Wir haben Bitcoin-Investitionen über mehrere Marktzyklen hinweg gesteuert und sind vom transformativen Potential dieses digitalen Vermögenswertes überzeugt. Wir freuen uns, mit 21Shares, dem weltweit ersten und größten Krypto-ETP-Anbieter zusammenzuarbeiten und mit ARKB ein Produkt auf den Markt zu bringen, das unserem gemeinsamen Engagement für Innovation und verantwortungsvolles Investieren entspricht. Wir sind unseren regulatorischen Partnern dankbar, dass sie uns den Weg in die Zukunft ebnen. Der Launch von ARKB ist ein wichtiger Schritt, der Anlegern über ein reguliertes und sicheres Anlagevehikel ein direktes Engagement in Bitcoin ermöglicht.”

Auf der Basis einer Erfolgsbilanz, die bis ins Jahr 2018 bzw. 2015 zurückreiche, hätten 21Shares und ARK Invest ihre Kunden erfolgreich durch mehrere Krypto-Marktzyklen geführt und dabei Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Weitblick unter Beweis gestellt – und mit ihrer operativen und investiven Kompetenz in der dynamischen Welt digitaler Vermögensanlagen einen Goldstandard in Bezug auf Zuverlässigkeit und Performance gesetzt. Mit der gemeinsamen Nutzung des Research, der Investmentkapazitäten, der operativen Exzellenz und Kundenbetreuung möchten die Partner ein Beispiel für Innovation und Transparenz in der Investmentindustrie sein.

Ophelia Snyder, Mitgründerin und Präsidentin von 21Shares US, über die Einführung: "Wir sind begeistert, den Spot-Bitcoin-ETF in Zusammenarbeit mit ARK Invest auf den US-amerikanischen Markt zu bringen und dabei den gemeinsamen Erfahrungsschatz und die Expertise unserer Partnerschaft für eine sichere und diversifizierte Investmenterfahrung zu nutzen. Nachdem wir in den letzten fünf Jahren ähnliche Produkte in Europa erfolgreich eingeführt haben, freuen wir uns, nunmehr auch US-Anlegern diese einzigartigen und umfassenden Möglichkeiten anzubieten. Unsere Partnerschaft mit ARK Invest spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und ein größeres Angebot für Anleger wider, das Investitionen in digitale Vermögenswerte für alle zugänglicher und sicherer macht." Der ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) soll Anlegern in den Vereinigten Staaten eine sichere und transparente Möglichkeit bieten, an dem sich schnell entwickelnden Markt für digitale Vermögenswerte zu partizipieren.“

ARKB unterstreicht das Bestreben von 21Shares US und ARK Invest, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu demokratisieren und ein größeres Angebot für Anleger zu schaffen.

Über 21Shares US LLC

21Shares US LLC fungiert als Sponsor des ARK 21Shares Bitcoin ETF. 21Shares US LLC ist eine Tochtergesellschaft der 21Shares AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Kryptowährungen über TradFi und DeFi. Die 21Shares AG emittiert Kryptowährungs-basierte Exchange Traded Products (ETPs) außerhalb der Vereinigten Staaten in einer Reihe von globalen Märkten. Die ETPs der 21Shares AG basieren auf dem firmeneigenen Betriebssystem Onyx, das auch für Dritte verfügbar ist. Weitere Informationen unter www.21Shares.com/en-US.

Über ARK Investment Management

ARK Investment Management LLC dient als Unterberater und bietet Marketingunterstützung für den ARK 21Shares Bitcoin ETF. ARK ist ein bundesstaatlich registrierter Anlageberater und eine privat geführte Investmentfirma. Das Unternehmen hat sich auf thematische Investitionen in bahnbrechende Innovationen spezialisiert und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung bei der Identifizierung von und Investition in Innovationen, die die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, verändern. Durch seinen offenen Forschungsprozess identifiziert ARK Unternehmen, die ihrer Meinung nach führend sind und von sektorübergreifenden Innovationen wie Robotik, Energiespeicherung, genomische Sequenzierung, künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie profitieren. Zu den Anlagestrategien von ARK gehören Autonome Technologie und Robotik, Internet der nächsten Generation, Genomische Revolution, Fintech-Innovation, Weltraumforschung und -innovation, 3D-Druck, innovative Technologie aus Israel und die allgemeine ARK-Strategie für disruptive Innovation. Weitere Informationen über ARK, deren Angebot und Forschungsergebnisse unter www.ark-invest.com.