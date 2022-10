Spey Resources wird mit Akquisition Nachbar von Patriot Battery Metals

Wie Ende September angekündigt, hat Spey Resources Corp. (CSE: SPEY; OTC: SPEYF; FRA: 2JS) jetzt auch formal 100 % der Anteile des privaten Unternehmens Lithium Energy Metal Corporation (LEM) erworben. Spey bezahlt den Aktionären von LEM für die Akquisition insgesamt 8.900.000 Stammaktien. Hinzu kommt eine Vermittlungsprovision an einen unabhängigen Vermittler von weiteren 890.000 Spey-Aktien.



Quelle: Depositphotos



LEM ist an vier Projekten in der Region James Bay in Quebec beteiligt, die sich in der Nähe der Projekte von Patriot Battery Metals Inc. (TSXV: PMET) befinden. Die Projekte sind unterschiedlich weit von den Projekten von PMET entfernt, wobei eines von ihnen nur etwa einen Kilometer von der Grenze eines PMET-Projekts entfernt liegt.



Das Projekt 454 Block besteht aus zehn angrenzenden Claims (513 Hektar). Die Claims liegen innerhalb des archaischen Langelier-Komplexes, der die ältesten Gesteine in der Unterprovinz Le Grand der regionalen Superior-Provinz darstellt, und bestehen aus schichtförmigem Tonalit mit Hornblende-Biotit-Magnetit.



Das Projekt West Lac Corvette besteht aus zehn angrenzenden Claims (513 Hektar). Die Claims umfassen mesoarchäische Gesteine der Rouget-Formation, die von Basalten abgeleitet sind, sowie neoarchäische Wackelgesteine der Marbot-Formation (mit Graniteinschlüssen) und den südlichen Rand des mesoarchäischen Tonalit-Plutons (Post de Le Moyne).



Das Trieste-Projekt besteht aus zwei separaten, zusammenhängenden Blöcken mit insgesamt 50 Claims und einer Fläche von 2.575 Hektar (618 Hektar im Norden und 1.957 Hektar im Süden) mit Mylonit- und Amphibolitgestein der mesoarchäischen Trieste-Formation, die aus Basalten entstanden sind.



Projekt Salomon umfasst 100 Claims in zwei separaten, zusammenhängenden Blöcken mit einer Fläche von 5.155 Hektar. Das Projekt umfasst mesoarchäische Mylonite und Amphibolite sowie jüngere neoarchäische metamorphe Wackes und Arkosen.



Fazit: Spey Resources war bisher nur als Lithiumexplorer mit Lithium-Sole-Projekten in Argentinien unterwegs. Seit Anfang der Woche hat der Lithiumexperte Philip Thomas die Rolle des CEO übernommen. Durch die jüngste Akquisition diversifiziert Spey seine Explorationsbasis sowohl geographisch wie auch durch Lithium-Hartgestein Projekte. Die Region James Bay in Quebec ist zuletzt durch den spektakulären Erfolg von Patriot Battery Metals in den Fokus von Investoren geraten. Der Kurs von Patriot Metals ist von 0,40 CAD im Januar dieses Jahres auf inzwischen 6,45 CAD gestiegen. Es ist gut möglich und vermutlich sogar intendiert, dass einige PMET-Aktionäre sich eine Anfangsposition bei Spey Resources sichern könnten. Unter den Aktionären von LEM sind dem Vernehmen nach auch einige große Aktionäre von PMET.





Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!







Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien sowohl der Spey Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Unternehmen zu kaufen oder verkaufen, was Auswirkungen auf den Kurs der Aktien haben könnte. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Spey Resources für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.