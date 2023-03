Spektakuläre Ergebnisse: Tennant Minerals ist echter, hochgradiger Kupfer- Goldentdeckung auf der Spur

Einmal mehr wartet der australische Explorer Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) mit extrem hohen Kupfer- und Goldgehalten von seiner Bluebird-Entdeckung auf. Dazu gehören unter anderem 16,45 Meter mit 3,05% Kupfer und 2,31 g/t Gold, in denen zudem noch hochgradigere Abschnitte mit bis zu 22,6% Kupfer enthalten sind!





Quelle: Depositphotos



Im Detail weist diese Bohrung auch Vererzungsabschnitte von 3,8 Metern mit 0,87% Kupfer und 9,08 g/t Gold, 1,03 Meter mit 28,3 g/t Gold sowie 3,4 Meter mit 8,22% Kupfer und 0,16 g/t Gold und 1,1 Meter mit 22,6% Kupfer auf. Damit weitet Tennant die mächtige, ausgedehnte und hochgradige Gold- und Kupferzone nach Westen und unterhalb der bereits zuvor gemeldeten spektakulären Bohrabschnitte aus.



Das Unternehmen hatte auf Bluebird unter anderem bereits 24 Meter mit 0,66% Kupfer und 11,8 g/t Gold, darunter 5,7 Meter mit 0,74% Kupfer und 49,3 g/t Gold sowie 30,5 Meter mit 6,2% Kupfer, 6,8 g/t Gold inklusive 17,8 Meter mit 5,2% Kupfer und 11,5 g/t Gold erbohrt.



Jetzt steht Tennant unmittelbar davor, Bohrungen aufzunehmen, mit denen die Bluebird-Entdeckung von diesen herausragenden Abschnitten aus nach Westen erweitert werden soll. Auch in der Tiefe, unterhalb der jüngsten, hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte soll mit Bohrungen auf weitere Vererzung getestet werden.



Parallel dazu, heißt es aus den Unternehmen, wird eine neue, geophysikalische IP-Untersuchung auf Ausdehnungen der Anomalie mit geringer Resistivität testen, die in Zusammenhang mit der Bluebird-Vererzung steht. Dabei wird in Schritten von 80 Metern nach Westen und Osten vorgegangen. Ein weiteres Ziel der IP-Untersuchung ist, eine Verbindung zu Perseverance in 2,5 Kilometern Abstand herzustellen.



Mit den Daten aus der IP-Untersuchung will Tennant dann auf die Suche sowohl nach Ausdehnungen von Bluebird als auch weiteren, ähnlichen Lagerstätten wie Bluebird gehen. Darüber hinaus sollen weitere, aussichtsreiche Ziele, die man innerhalb des 2,5 Kilometer langen Bluebird-Perseverance-Korridors identifiziert hat und wo jüngste Bohrungen Vererzungsstrukturen entdeckten, erbohrt werden.



Fazit: Tennant hat mit Bluebird, das dürfte angesichts der immer wieder spektakulären Bohrergebnisse offenkundig sein, eine echte, hochgradige Kupfer- und Goldentdeckung gemacht. Da die Lagerstätte zudem in alle Richtungen nach wie vor offenbleibt, wird sich das Unternehmen jetzt damit beschäftigen, die direkt anschließenden Ausdehnungen entlang des Streichens und in die Tiefe zu erbohren. So hofft man, eine hochgradige Kupfer- und Goldressource mit einem Volumen von Millionen Tonnen Erz nachzuweisen, die der in der Vergangenheit abgebauten Peko-Lagerstätte ähneln könnte. Diese liegt nur 20 Kilometer westlich von Bluebird und lieferte zwischen den 1930er und den 1970er Jahren 3,7 Mio. Tonnen Kupfer bei einem durchschnittlichen Gehalt von 4% Kupfer und 3,5 g/t Gold!



Wie Tennant Minerals‘ Chairman Matthew Driscoll darüber hinaus erklärte, sei man „zuversichtlich“; dass es gelingen wird, mit dem anstehenden IP-Programm mehr Ziele wie Bluebird innerhalb des Bluebird-Perseverance-Korridors zu entdecken. Die Aussicht auf mehrere, hochgradige Kupfer- und Goldentdeckungen entlang diese 2,5 Kilometer langen Gebiets würde die Aussicht, das Barkly-Projekt, in dem Bluebird liegt, zu einer sich selbst tragenden Mine zu entwickeln, erheblich steigern, erklärte er.





Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

