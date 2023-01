Die Ergebnisse der Studie der Bertelsmann Stiftung zu Kinder- und Jugendarmut zeigen einmal mehr, wie sehr die Chancen junger Menschen in Deutschland von ihrem Elternhaus abhängen. „Zahlreiche Instrumente unseres Sozialstaats sind viel zu bürokratisch, teuer und dabei wenig wirksam. Eine Erhöhung des Umverteilungsniveaus ändert daran nichts.”, so Jens Teutrine.

Die Mittel zur sozialen Teilhabe für Kinder und Jugendliche aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket kommen aufgrund endloser Bürokratie nicht einmal bei 30 Prozent der Betroffenen an. Jens Teutrine fordert einen Paradigmenwechsel: “Statt einfach mehr Geld zu überweisen, braucht es eine digitale und automatisierte Umsetzung für Bildungs- und Teilhabechancen, wie z.B. Nachhilfeunterricht oder eine Mitgliedschaft im Sportverein. Sozialleistungen aus der Gießkanne schaffen keine Aufstiegschancen und sind auf Dauer nicht finanzierbar.“

Bei der Kindergrundsicherung muss es deshalb um weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung, mehr Wirksamkeit sozialpolitischer Maßnahmen und die Chance zu sozialem Aufstieg gehen. “Darauf wird die FDP drängen.”, sagt Jens Teutrine.