Souveränität statt Autarkie: Ein Plädoyer für die Globalisierung

Autarkie – ein hehres Wort. Es leitet sich vom Altgriechischen autós „selbst“ und arkéin „genügen“ ab. Leider findet die Idee einer autarken – selbstgenügsamen – Wirtschaft immer mehr Zuspruch, und die Globalisierung hat einen schweren Stand. Nicht erst seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist in aller Munde, dass Deutschland unabhängiger werden müsse. Der Ausbruch der Corona-Pandemie vor zwei Jahren und stockende Lieferketten gaben denen Auftrieb, die behaupten, dass mehr heimische Produktion in der EU gesichert werden müsse.

Die Krisen der letzten Jahre sind in der Tat Wasser auf die Mühlen der Globalisierungskritiker und Protektionisten. Die Globalisierung und Vernetzung der Menschheit als Ganzes wird infrage gestellt. Dabei war wohl die Globalisierung das größte Wohlstands- und Armutsbekämpfungsprogramm der letzten 150 Jahre.



