Southwestern Energy: haben die Bullen Bock auf Öl und Gas?

Tasse-mit-Henkel-Formation bei Southwestern Energy (SWN) liefert interessantes Breakout Setup!

Symbol: SWN ISIN: US8454671095

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Southwest-Energy-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr einen Wertzuwacchs von rund 27 Prozent verzeichnen. Die Widerstandslinie lässt sich bis in den Mai 2022 zurückverfolgen, so dass wir von einer Tasse-mit Henkel-Formation sprechen können.

Chart vom 22.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 6.59 USD

Meinung: Southwestern Energy Company ist ein führender US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, der mit Hilfe der Fracking-Technologie die produktivsten Schiefergasbecken des Landes erschließt. Die primären Explorations- und Produktionsaktivitäten liegen im Appalachian Basin in Pennsylvania und West Virginia sowie im Haynesville Shale. Bei den zuletzt gemeldeten Quartalszahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Wie in vorherigen Beiträgen mehrfach erwähnt, finden wir Energieaktien derzeit sowohl aus charttechnischer Sicht als auch wegen saisonaler Einflüsse für sehr attraktiv.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der Tageskerze vom 9. August. Den Stop Loss können wir den für den Fall, dass unsere Einschätzung des Energiesektors fehlschlagen sollte, unter den letzten beiden Kerzen platzieren. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 23. November an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 2. Novemmber, so dass wir den Trade eine Weile laufen lassen können. Entscheidender dürften aber sowieso die Entwicklungen an den Energiemärkten sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SWN.

Veröffentlichungsdatum: 23.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von