Southern Silver durchteuft wiederum hochgradiges Silber auf „Cerro Las Minitas“

Erneut ist Southern Silver Exploration Corp. (TSX-V: SSV, WKN: A12BX1, ISIN: CA8438142033) auf Mineralisierungen gestoßen, die selbst im Silberrevier „Faja de Plata“ aufhorchen lassen. Wie der kanadische Explorer am Montag meldete, wurden im Zielgebiet „North Felsite“ auf dem Projekt „Cerro Las Minitas“ bei Bohrungen mehrfach Abschnitte mit hohen Silbergehalten durchteuft. Zu den Highlights gehören 1,6 Meter mit gemittelt 675 Gramm Silber beziehungsweise 1.008 Gramm Silberäquivalent pro Tonne. Parallel dazu gehen auch die Arbeiten auf den Grundstücken „Oro“ und „Hermanas“ im US-Bundesstaat New Mexico weiter.

„Cerro Las Minitas“ ist das Flaggschiff von Southern Silver Exploration. Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt beherbergt eine der weltweit größten unerschlossenen Silber-Blei-Zink-Ressourcen. Das Gelände befindet sich im Süden des mexikanischen Bundesstaats Durango, zentral in den sogenannten „Faja de Plata“ im mexikanischen Silbergürtel. In dieser Region sind verschiedene Top-Mineralvorkommen angesiedelt, darunter aktive Betriebe wie „Penasquito“ (Newmont Goldcorp), „Los Gatos“ (Gatos Silver, Inc) oder „Pitarrilla“ (SSR Mining) sowie „San Martin“ und „Naica“. In der Nachbarschaft von „Cerro Las Minitas“ befinden sich verschiedene produzierende Unternehmen.

Das Projekt profitiert von einfacher Zugänglichkeit und der starken Unterstützung durch die örtlichen Gemeinden. Ziel von Southern Silver ist, die Entwicklung des Projektes „Cerro Las Minitas“ vom Explorationsstadium zu einer hochgradigen Edel- und Basismetallmine voranzutreiben. Dazu gehören neben den Explorations- auch metallurgische und technische Arbeiten vor der Produktion sowie eine wirtschaftliche Bewertung.

Der Explorationsstatus

Auf „Cerro Las Minitas“ sind die Explorationsarbeiten bereits in fortgeschrittenem Stadium angelangt. Niedergebracht wurden bislang 196 Bohrlöcher mit einer Gesamtbohrstrecke von mehr als 84.872 Metern. Die Explorationskosten belaufen sich auf mehr als 30 Millionen USD; das sind, auf die Unze Silber-Äquivalent umgerechnet, Entdeckungskosten von etwa 0,09 Cent.

Bei den Explorationsbohrungen konnte Southern Silver nun aus dem Gebiet „North Felsite“ neue beachtliche Zahlen melden. Dieses Areal liegt an der Ostseite von „Cerro Las Minitas“ und umschließt den nördlichen Rand der zentralen Intrusion, die in das Zielgebiet „North Skarn“ übergeht.

Die neuesten Auswertungen

Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen die Kontinuität der Silber-Polymetall-Mineralisierung mit den bereits zuvor modellierten Mineralressourcen der Lagerstätten „Mina La Bocona“ und „Skarn Front“ und erweitern sie seitlich nach Osten und Westen. Sie identifizieren zudem eine Goldanreicherung in mehreren Abschnitten des Hangenden außerhalb des Haupt-Skarn-Ziels im Bereich „North Felsite“. Auch wurde eine hochgradige Kupfermineralisierung bei „North Skarn“ identifiziert.

Rob Macdonald, der Vizepräsident für Exploration bei Southern Silver erläuterte, dass mit den aktuellen Bohrergebnissen die Kontinuität einer neuen Mineralisierung über 400 Meter Streichenlänge bestätigt sei. Diese sei sowohl am Ziel „North Felsite“ als auch „North Skarn“ in der Tiefe offen. Dabei stünden die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern (22CLM-192 und -193) noch aus.

Rund um den Umfang der Zentral-Intrusion sei eine konstante bis halbkontinuierliche Mineralisierung identifiziert worden, ausgenommen ist der südwestliche Quadrant. Dieser, so Macdonald, müsse noch durch Diamantbohrungen erkundet werden.

Stattliche Werte aus drei Löchern

Die Glanzlichter der aktuellen „North Felsite“-Bohrungen beziffern sich auf die nachfolgenden Gehalte (alle Gramm- und Prozentwerte beziehen sich jeweils auf eine Tonne Material).

Bohrloch 21CLM-191 ergab einen 1,5-Meter-Abschnitt mit durchschnittlich 165 Gramm Silber, 0,1 Gramm Gold, 11,5 Prozent Kupfer, 0,1 Prozent Blei und 0,4 Prozent Zink (entspricht 1.463 Gramm Silberäquivalent) innerhalb eines 4,0 Meter breiten Abschnitts mit durchschnittlich 77 Gramm Silber, 4,4 Prozent Kupfer, 0,2 Prozent Blei und 0,9 Prozent Zink (617 Gramm Silberäquivalent).

Dieses Bohrloch ist speziell wegen des hochgradigen Kupfers bemerkenswert. Der mineralisierte Abschnitt liegt nur 85 Meter abwärts gerichtet von den kupferhaltigen Intervallen aus dem historischen Bohrloch 11CLM-003, die in die modellierten Mineralressourcen von „Skarn Front“ aufgenommen worden waren. Die Auswertung dieser Bohrung ergab seinerzeit 14 Meter mit 60 Gramm Silber, 0,9 Prozent Kupfer, 0,3 Prozent Blei und 1,6 Prozent Zink.

Bohrloch 22CLM-188 durchteufte ein 1,6-Meter-Intervall mit durchschnittlich 675 Gramm Silber, 0,3 Prozent Kupfer, 5,5 Prozent Blei und 3,4 Prozent Zink (1.008 Gramm Silberäquivalent); enthalten ist dies innerhalb eines 4,8-Meter-Abschnitts mit im Schnitt 352 Gramm Silber, 0,1 Prozent Kupfer, 2,4 Prozent Blei und 1,6 Prozent Zink (500 Gramm Silberäquivalent).

Bohrloch 22CLM-187 schnitt einen 0,7-Meter-Abschnitt mit durchschnittlich 499 Gramm Silber, 0,1 Gramm Gold, 0,4 Prozent Kupfer, 4,6 Prozent Blei und 1,5 Prozent Zink (759 Gramm Silberäquivalent) innerhalb eines 2,2-Meter-Abschnitts mit gemittelt 162 Gramm Silber, 0,6 Gramm Gold, 0,3 Prozent Kupfer, 1,5 Prozent Blei und 0,6 Prozent Zink (314 Gramm Silberäquivalent).

Dieses Bohrloch sowie ein weiteres (22CLM-186) waren zur Erprobung des östlichen Randes von „North Felsite“ niedergebracht worden. Sie ergaben anomale, hochgradige Abschnitte entlang des Streichens der modellierten Mineralressourcen von „Mina La Bocona“. Das ist ein eindeutiger Beleg für die Kontinuität mit der Mineralisierung, die während der vergangenen acht Monate bei der Exploration des gesamten „North Felsite“-Zielgebiets identifiziert worden war.

In mehreren Abschnitten des Hangenden wurde zudem eine auffällige Goldanreicherung von bis zu 7,0 Gramm Gold auf 0,6 Metern (geschätzt nach vorläufigen Arbeiten) identifiziert. Diese korrelieren mit Mineralisierungen außerhalb der charakteristischeren und mit Silber angereicherten polymetallischen Mineralisierung des Haupt-Skarn-Horizonts neben der zentralen Monzonit-Intrusion.

Status Quo in New Mexico

Neben der Erkundung von „Cerro Las Minitas” bearbeitet Southern Silver Exploration bekanntlich noch anderenorts Projekte. So umfasst das Portfolio zwei weitere Grundstücke im an Mexiko angrenzenden US-Bundesstaat New Mexico: „Oro“ (Porphyr-Kupfer-Gold) und „Hermanas“ (Gold-Silber-Gänge).

Auf erstgenanntem Projekt setzt Southern Silver zurzeit ein Bohrprogramm über 4.000 Meter in sechs Löchern fort. Erprobt werden damit mehrere Kupfer-Molybdän-Porphyr- sowie Kupfer-Gold-Skarn-Ziele innerhalb einer mächtigen phyllischen (durch die Zirkulation hydrothermaler Flüssigkeiten beeinflussten) Alterationszone, die mutmaßlich über einem nicht exponierten Porphyr-Zentrum liegt. Zwei Bohrlöcher sind bereits vollendet, ein drittes ist aktuell in Arbeit. Dokumentationen und Probenentnahmen werden fortgesetzt; Ergebnisse sollten im Lauf der kommenden Wochen vorliegen.

Auf „Hermanas“ waren im Winter die ersten Kartierungen und Probenentnahmen abgeschlossen worden. Auch hier stehen die Ergebnisse noch aus; sie sollen in die neuen Bohrziele für die Genehmigung für das laufende Jahr einbezogen werden. Vorangegangene Verifizierungsproben hatten anomale Gold- und Silberwerte in sieben von neun Proben ergeben, wobei eine der Proben aus einer kleinen historischen Minenhalde (6,7 ppm Gold, 150 ppm Silber) und eine andere aus einer auffällig gebänderten Quarz- und Karbonathalde (4,6 ppm Gold, 56 ppm Silber) stammte,

Über Southern Silver Exploration

Southern Silver Exploration Corp. ist eine kanadische Explorations- und Erschließungsfirma mit Fokus auf der Entdeckung von Weltklasse-Mineralvorkommen liegt. Das Unternehmensziel besteht in Erwerb, Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in den wichtigsten Rechtsbezirken, entweder direkt oder durch Joint-Venture-Beziehungen.

View enclosure: SSV-Mexiko.jpg [image/jpeg]

