Southern Silver Exploration veröffentlicht technischen Report für „Cerro Las Minitas“

Für Investoren, die sich für neue Projekte im Edel- und Basismetallsektor interessieren, gibt es spannende Neuigkeiten und eine Fülle von detaillierten Informationen aus Mexiko. Southern Silver Exploration Corp. (TSX-V: SSV, WKN: A12BX1, ISIN: CA8438142033) legte jetzt formal den technischen Report für sein Flaggschiffprojekt „Cerro Las Minitas“ vor. Wie der Explorer aus Vancouver am Freitagmorgen meldete, wurden die entsprechenden Dokumente soeben bei SEDAR eingereicht und können dort von Interessenten eingesehen werden.

Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt „Cerro Las Minitas“ gilt als eine der größten unerschlossenen Silber-Blei-Zink-Lagerstätten weltweit. Southern Silver plant, es bis zur Produktionsentscheidung zu entwickeln – dazu gehören natürlich auch wirtschaftliche und technische Untersuchungen. Mit dem nun offiziellen technischen Bericht ergänzend zur PEA-Studie (PEA: preliminary economic assessment)) ist das Unternehmen einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg vorangekommen.

Wie in Kanada üblich, hat Southern Silver den technischen Report bei SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval) eingereicht. Die Unterlagen zu „Cerro Las Minitas“ mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment of the Cerro Las Minitas Project, Durango State, Mexico“ (veröffentlicht am 13. Oktober 2022) können ab sofort hier eingesehen werden

Per Pressemeldung publik gemacht hatte Southern Silver die wichtigsten Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bereits Ende August dieses Jahres. Die PEA-Studie bescheinigt „Cerro Las Minitas“ eine robuste Projektökonomie.

Aktuelle Exploration mit Potenzial nach oben

„Cerro Las Minitas“ liegt im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Durango – das ist ein bergbaufreundliches Gebiet mit exzellenter Infrastruktur. Und: „Cerro Las Minitas“ bietet weitere Explorationsmöglichkeiten.

Die aktuelle Ressourcenschätzung für das Projekt beziffert angezeigt (indicated) 12,3 Millionen Tonnen mit gemittelt 106 Gramm Silber, 0,16 Prozent Kupfer, 1,3 Prozent Blei und 3,3 Prozent Zink (entspricht 42,1 Millionen Unzen Silber, 44 Millionen Pfund Kupfer, 358 Millionen Pfund Blei und 895 Millionen Pfund Zink) Abgeleitet (inferred) wären es 19,6 Millionen Tonnen mit im Schnitt 117 Gramm Silber, 0,23 Prozent Kupfer, 1,2 Prozent Blei und 2,3 Prozent Zink (73,6 Millionen Unzen Silber, 98 Millionen Pfund Kupfer, 500 Millionen Pfund Blei und 1.009 Millionen Pfund Zink).

Nun hatten jedoch Bohrungen auf der Liegenschaft, die bis August 2022 andauerten, mineralisierte Erweiterungen der bekannten Lagerstätten „La Bocona“ und „Skarn Front“ bestätigt, die noch nicht in das aktuelle Ressourcenmodell aufgenommen werden konnten. Andere Lagerstätten sind seitlich und in der Tiefe weiterhin offen, was weitere Exploration erfordert. Die auf „Cerro Las Minitas“ enthaltenen Bodenschätze könnten somit höher sein als für die PEA-Schätzung veranschlagt.

Lesen Sie zu Southern Silver auch unseren aktuellstes Research Update vom 09.09.2022

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. mit Sitz in Vancouver ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Fokus auf der Identifizierung von Weltklasse-Mineralvorkommen in bedeutenden Rechtsgebieten liegt. Direkt oder im Rahmen von Joint-Venture-Beziehungen sollen diese Vorkommen weiterentwickelt werden.

Hundertprozentig unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt von Southern Silver ist das im mexikanischen Bundesstaat Durango gelegene „Cerro Las Minitas“, das als größte unerschlossene Silber-Blei-Zink-Lagerstätte der Welt gilt und zu einer hochgradigen Mine entwickelt werden soll.

Im Portfolio von Southern Silver befinden sich außerdem die beiden im Süden des US-Bundesstaats New Mexico gelegenen Projekte „Oro“ (Porphyr-Kupfer-Gold) und „Hermanas“ (Gold und Silber). Auf erstgenannter Liegenschaft wird zurzeit ein Diamantbohrprogramm durchgeführt, bei zweitem wurden Genehmigungsanträge für Explorationsbohrungen eingereicht.

View enclosure: Southern-Silver-drilling.jpg [image/jpeg]

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.