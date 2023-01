Sorglose Anleger treiben DAX Richtung 15.000

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Sechs-Prozent-Plus in den ersten sechs Handelstagen des neuen Jahres ist im Deutschen Aktienindex nun langsam Vorsicht geboten. Die Sorglosigkeit nimmt zu, obwohl die zahlreichen Probleme bleiben. Immer noch herrscht Krieg in Europa, die wichtigsten Notenbanken der Welt befinden sich in Zinserhöhungszyklen und das Risiko einer Rezession in Teilen oder der gesamten Weltwirtschaft ist noch nicht gebannt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Da ist es schon erstaunlich, dass der V-DAX, der die erwartete Schwankungsbreite des Marktes misst, auf einem 12-Monats-Tief angekommen ist. Dies in Kombination mit der nächsten charttechnischen Hürde zwischen 14.800 und 15.000 Punkten dürfte es dem DAX schwer machen, diese mal so eben aus dem Weg zu räumen. In Sachen Geldpolitik könnte es heute Nachmittag spannend werden, wenn der US-Notenbankchef Powell bei einem Treffen der Zentralbanken in Stockholm ans Rednerpult tritt.

Zum Prestige-Projekt der FDP, der aktiengebundenen Rente, gibt es neue Details. Zusätzlich zu den zehn Milliarden Euro, die bisher hierfür bereitstehen, sollen auch Sachanlagen des Staates mit einfließen. Dies sind eben jene Aktienpakete, die der Staat bereits hält, wie die Anteile an der Deutschen Post oder der Deutschen Telekom. Federführend für das Projekt soll ebenfalls die KENFO Stiftung sein, die bereits einen 24 Milliarden Euro schweren Fonds mit dem Schwerpunkt Atomenergie für den Staat verwaltet. Die Umsetzung der Aktienrente sollten alle Anleger genaustens verfolgen, da damit ein neuer großer Spieler im Markt ist, der die Kurse deutlich bewegen kann.