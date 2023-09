Solarstrom vom Autodach oder der Motorhaube

Solarpanels für Autos sind keine reine Zukunftsmusik mehr

Vom 5. bis 10. September findet in München die immer vielbeachtete IAA Mobility statt. Hier werden Autoneuheiten präsentiert, fast alle mit Stecker, also elektrisch. Zu den vielen interessanten Technologien und Erfindungen für eine klimafreundlichere Zukunft gehören auch Solarzellen. Auf der IAA in München kann eine Photovoltaik-Motorhaube gewundert werden. Mit Photovoltaikzellen auf dem Autodach wurde ja schon länger experimentiert. Schon 2019 wurde auf der IAA Mobility ein Auto-Solardach ausgestellt. Die Solarzellen können wohl auch farblich an das entsprechende Fahrzeug angepasst werden, auch wenn es um das Dach des Autos geht. Natürlich muss noch viel getestet und geforscht werden, aber die Solarenergie wird einen immer größeren Stellenwert einnehmen, eine erfreuliche Entwicklung.

Die heutigen Solarzellen sind zwei- bis dreimal so leistungsfähig wie vor 40 Jahren, als die ersten Photovoltaikanlagen produziert wurden. Damit Photovoltaikanlagen Strom auch speichern können, gibt es Batteriesysteme. Am häufigsten werden Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Denn sie besitzen eine hohe Energiedichte, einen hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer. Dauerbetrieb ist möglich, ohne dass die Batterie Leistung verliert. Die Lithium-Ionen-Batterien werden in Hausspeichern, Elektroautos sowie in großen Batteriespeichern der Industrie genutzt. Auch in Kraftwerken leisten sie ihre Dienste. Zudem sind diese Energiespeicher im Laufe der Zeit und mit steigender Produktionsmenge günstiger geworden. Damit dies alles gelingt, dafür sorgt neben anderen Rohstoffen das Lithium. Das „weiße Gold“, wie Lithium auch genannt wird, gibt es beispielsweise in den Projekten von ION Energy oder Century Lithium. In der Mongolei besitzt ION Energy zwei aussichtsreiche Lithiumprojekte. In Nevada hat das Clayton Valley Lithiumprojekt von Century Lithium bereits die erste Produktion erfolgreich absolviert. Die Pilotanlage liefert beständig hochreines 99,87prozentiges Lithiumkarbonat.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/).

