Solana steigt um 13% und erreicht Rekordhöchststände seit Mai 2022

Solana, die siebtgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, setzt ihre rasante Aufwärtsrallye fort. Heute verzeichnet SOL einen Anstieg von mehr als 13,55%, und in den letzten 2 Monaten hat die Kryptowährung fast 145% gewonnen. Interessanterweise hat auf dem wöchentlichen Intervall der Indikator der Bollinger-Bänder (BB) mit einem 52-Wochen-Durchschnitt erstmals seit August 2021 mehr als 2 Standardabweichungen überschritten, was dem Bullenmarkt für die Kryptowährung im Jahr 2021 vorausging. Es ist auch erwähnenswert, dass Bitcoin in einem ähnlichen technischen Muster handelt, heute 2% gewinnt und wieder über die Marke von 37.000 US-Dollar zurückkehrt.

Quelle: xStation5 von XTB

