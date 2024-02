PM 21Shares Research: Solana fällt für mehrere Stunden aus, Assets als sicher bewertet

9. Februar 2024

Weekly Research Note KW 6

Solana fällt für mehrere Stunden aus – Assets als sicher bewertet

Fed bremst Vorfreude aus Zinssenkung im März

FTX-Konkurs: Entschädigungszahlungen könnten Verkaufsdruck am Kryptomarkt auslösen

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

In der vergangenen Woche veröffentlichten große Tech-Unternehmen wie Alphabet, Apple und Microsoft ihre Ergebnisse für das letzte Quartal des vergangenen Jahres. In diesem Bericht gehen wir unter anderem auf die Frage ein, ob eine Korrelation zwischen diesen Ergebnissen und den Ereignissen auf dem Krypto-Markt besteht. Darüber hinaus werden wir einen Blick auf die Liquidierungen werfen, die der Markt aufgrund einiger Konkursverfahren erwartet. Schließlich werden wir erläutern, was über den zeitweisen Ausfall des Solana-Mainnet aktuell bekannt ist.

Starke Fundamentaldaten der US-Wirtschaft sorgen für Optimismus

Keine Zinslockerung in Sicht: Der jüngsten makroökonomischen Datenlage zufolge entschied die US-Notenbank Fed, die Zinssätze innerhalb der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent zu belassen. So betonten die Notenbanker in ihrer jüngsten Erklärung, dass es weiterer beruhigender Konjunkturdaten bedürfe, bevor eine Senkung der Kreditkosten zu erwägen sei. Es gibt jedoch ermutigende Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft die Erwartungen übertrifft. So wurden im Januar 2024 353.000 neue Arbeitsplätze, also weitaus mehr als nur die erwarteten 185.000 geschaffen, die Arbeitslosenquote hielt sich mit 3,7 gegenüber den prognostizierten 3,8 Prozent stabil. Darüber hinaus stieg das Lohnwachstum im Jahresvergleich auf 4,5 Prozent und damit so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr, während das verarbeitende Gewerbe in den USA mit einem Anstieg des Einkaufsmanagerindex (PMI) von 47,1 auf 49,1 Prozent seine Widerstandsfähigkeit und Dynamik unter Beweis stellte.

Fed nimmt Hoffnung auf Zinssenkung im März

Nicht nur Lohn- und Arbeitplätzewachstum entwickeln sich positiv, auch die US-Wirtschaft als Ganzes verzeichnete mit 3,3 gegenüber den zuvor geschätzten zwei Prozent im letzten Quartal ein deutliches Wachstum. Starke Gewinnmeldungen großer Unternehmen wie Meta und Amazon stärken zudem das Vertrauen des Marktes, wobei die Wachstumsschätzungen mit 7,8 gegenüber 6,4 Prozent auch hier die Erwartungen übertrafen und der S&P 500-Index infolgedessen ein Allzeithoch erreichte.

Trotz dieser positiven Indikatoren, die die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern unterstreichen, scheinen die Aussichten auf eine Zinssenkung der Fed im März begrenzt. Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte dies und bezeichnete eine Zinssenkung im März als unwahrscheinlich. Angesichts der jüngsten leichten Erholung von Bitcoin in Korrelation mit dem S&P 500 und dem Nasdaq, die in Abbildung 1 dargestellt ist, müssen die Wirtschaftsindikatoren genau beobachtet werden, um die potenziellen Spillover-Effekte der Indizes auf Bitcoin zu beurteilen. Ebenso wichtig ist es, abzuschätzen, wann die Fed die Zinsen senken wird, da dies Auswirkungen auf risikofreudige Anlageklassen wie Krypto haben wird, da die Politik der quantitativen Lockerung (QE) dem Markt mehr Kapital und Liquidität zuführt und gleichzeitig die Risikobereitschaft der Anleger erhöht.

Abbildung 1: Korrelation von Bitcoin mit SP500 und NASDAQ

Quelle: The Block

Erwartete Liquidierungen im Rahmen der Konkursverfahren von FTX und Genesis



Nun steht fest: Nach Monaten der Ungewissheit wird das Unternehmen FTX die gleichnamige, desolate Kryptobörse nicht wieder eröffnen. Vielmehr plant das Unternehmen eine vollständige Entschädigung seiner Kunden – und zwar auf der Grundlage der Preise vom November 2022. Zu diesem Zeitpunkt lag der Preis eines Bitcoin bei weniger als 17.000 Dollar – auch als Folge der Dollarisierung von FTX, bei der die Verbindlichkeiten des Unternehmens in US-Dollar bewertet wurden. Bislang hat FTX mindestens sieben Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zurückerhalten. Deren Liquidierung soll die Entschädigungszahlungen ermöglichen. Dieser Vorgang könnte den Markt allerdings in ähnlicher Weise in Mitleidenschaft ziehen, wie kurz nach der Zulassung der börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETFs), als FTX in den USA GBTC-Aktien (Grayscale Bitcoin Trust) verkaufte.

Der Krypto-Kreditgeber Genesis bemüht sich indes um eine gerichtliche Genehmigung für den Verkauf von 1,6 Milliarden US-Dollar seiner Vermögenswerte aus dem Grayscale Trust, nachdem eine Vergleichsvereinbarung mit der Securities and Exchange Commission (SEC) über 21 Millionen Dollar geschlossen wurde.

Der Hintergrund: Die Nutzer von FTX und Genesis bilden neben den Gläubigern der im Jahr 2014 insolventen Krypto-Börse MtGox, die beiden größten Gegenwinde. Aus dieser Erfahrung heraus ist es wichtig, jede Quelle für externen Verkaufsdruck zu identifizieren, die den Markt beeinflussen könnte.

Solana-Netzwerk erleidet Ausfall – Was ist passiert?

Solana ist eine Blockchain-Plattform und zugleich das nach Marktkapitalisierung fünftgrößte Kryptoasset. Als Plattform für Krypto-Projekte bietet sie eine schnelle, kostengünstige und skalierbare Infrastruktur und wird auch zur Erstellung von Krypto-Apps genutzt. Am 6. Februar fiel das Solana-Mainnet (d.h. die Solana-Blockchain) für rund fünf Stunden aus. Es war nicht das erste Mal, denn Solana fiel in den letzten Jahren bereits 11-mal aus.

So störend der Ausfall auch war, er führte nicht dazu, dass die Gelder von Nutzern in der Höhe von rund drei Milliarden Dollar ausfielen. Lediglich laufende Transaktionen waren beeinträchtigt und misslangen. Um den Netzwerkausfall zu beheben, arbeiteten Ingenieure aus verschiedenen Bereichen des Ökosystems mit dem Ziel zusammen, eine neue Validator-Software mit einem grundlegenden Software-Update zu veröffentlichen. Die Betreiber der Validatoren wurden umgehend angewiesen, ihre Systeme zu aktualisieren, um den Neustart des Netzes einzuleiten.

Am 6. Februar um 14:57 Uhr UTC nahm das Solana Mainnet Beta die Blockproduktion nach einem erfolgreichen Upgrade auf Version 1.17.20 und einem von den Validator-Betreibern organisierten Cluster-Neustart wieder auf. Das Unternehmen versicherte, dass das technische Team die Leistung des Netzwerks während des Wiederherstellungsprozesses genau überwachen werde. Darüber hinaus wird derzeit ein Post-Mortem-Bericht erstellt, der die Ursache des Ausfalls untersucht und nach Fertigstellung über die Kommunikationskanäle von Solana veröffentlicht wird.

# # #

