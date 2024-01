Soja: Weiter keine Besserung in Sicht

Seit nunmehr Sommer 2021 schwankt der Soja-Future in einer lebendigen Seitwärtskonsolidierung grob seitwärts und hält Anleger auf Trab. Ein Blick 23 Jahre zurück zeigt dabei sehr gut die bevorstehende mittelfristige Entwicklung des Agrarrohstoffs.

Der Monatscharts des Soja-Futures verrät einen seit 2001 bestehenden Aufwärtstrend, innerhalb dessen ging es von 418 auf in der Spitze 1.557 US-Cents bis Ende 2012 rauf. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf die untere Trendbegrenzung kam es wieder zu einem großen Aufschwung, dieser dauerte bis Mitte 2022 und einen Wert von 1.784 US-Cents an. Dies war allerdings auch das vorläufig letzte große Hoch innerhalb der seit 2021 andauernden Konsolidierungsphase. Diese zeig mit den beiden Flügeln zur rechten und linken Seite eine SKS-Formation an, deren Nackenlinie im Bereich zwischen 1.181 und 1.257 US-Cents verläuft. Eine Auflösung dieser Umkehrfunktion würde demnach für die nächsten ein bis zwei Jahre weiter fallenden Notierungen bedeuten. Ein ähnliches Bild hat man bereits im Zeitraum zwischen 2010 und 2014 beobachten können.

Düstere Aussichten

Anstelle einer Signallage auf Wochenbasis abzuwarten, sollte hier tendenziell mit dem Monatschart gearbeitet werden, sofern ein langfristiges Anlageinteresse besteht. Durch entsprechende Short-Positionen und einer vorherigen Auflösung der SKS-Formation könnte bei einem Schlusskurs unterhalb von 1.181 US-Cents könnten erste Positionen auf der Unterseite auf den Soja-Future abgeschlossen werden. Ziele sind hierbei bei 1.082 und 960 US-Cents für den Agrarrohstoff angesiedelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der gewöhnlichen Volatilität in diesem Bereich oberhalb der Spanne resultierend aus der Nackenlinie von 1.256 US-Cents angesetzt werden. Solange dieses Konstrukt nicht endgültig aktiviert ist, bestehen kurzfristig Anstiegschancen an die Niveaus von 1.326 und 1.398 US-Cents. Um die Formation noch abwenden zu können, bedarf es allerdings Notierungen oberhalb des Niveaus der rechten Schulter, also 1.555 US-Cents.

Soja-Future (Monatschart in US-Cents) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1.326 // 1.344 // 1.398 // 1.435 US-Cents

Unterstützungen:

1.256 // 1.213 // 1.181 // 1.122 US-Cents



Fazit

Eine derartige Handelsidee erfordert eine erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation durch einen Monatsschlusskurs unterhalb von 1.818 US-Cents und einen langen Atem, der Anlagehorizont könnte sich hierbei nämlich auf die nächsten ein bis zwei Jahre erstrecken. Entsprechend sollte auch ein langlaufender Schein zum Einsatz kommen, dies könnte beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM5XPV sein. Besonders das gute Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,9 zu 1 ist hierbei hervorzuheben, sollte es doch noch in die andere Richtung laufen. Orientierungshalber ergeben sich Ziele für den Schein bei 2,66 und 3,78 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte dagegen gemäß der Idee, das Niveau von 1.256 US-Cents nicht unterschreiten. Hieraus würde ein Stopp-Kurs im Schein von 1,07 Euro resultieren.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VM5XPV

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,07 – 1,08 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

13,691 US-Dollar

Basiswert:

Soja-Future

KO-Schwelle:

13,691 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1.256,2 US-Cents

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

3,78 Euro

Hebel:

10,6

Kurschance:

+ 175 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.