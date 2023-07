So viel Talent kann kein Zufall sein

Garantiert 1200 % Rendite in unter 2 Jahren! Diese Aktie geht demnächst durch die Decke! Klingt verlockend? Oder zu gut, um wahr zu sein? Wer solche Angebote nicht intuitiv sofort ausschlägt oder zumindest mit Argwohn betrachtet, ist – Verzeihung – selbst schuld.

Warum? Weil im Leben nichts umsonst ist. Das gilt auch für die Börse. Das heißt: Rendite gibt’s nicht ohne Risiko. Tatsächlich gibt es kein Investment, das völlig risikolos ist. Generell gilt: Je höher die mögliche Rendite, umso höher auch das Risiko für Verluste.

Risiko vs. Rendite - die 2 Seiten eines Investments

Zum besseren Verständnis: Eine Rendite von 1200 % in unter 2 Jahren mit einem Investment zu erwirtschaften, ist nicht unmöglich. Der Bitcoin etwa ist von Anfang 2020 bis zu seinem Allzeithoch im November 2021 derart rasant gestiegen. Allerdings hätte man den Ein- und vor allem den Ausstieg perfekt erwischen müssen, um dann den folgenden Crash, der drei Viertel seines Wertes in nur einem Jahr ausradierte, nicht mitzunehmen. Hohe Rendite = Hohes Risiko.

Wer also 2 (oder mehr) Investmentalternativen beurteilen möchte, muss zumindest 2 – bzw. eigentlich 3 - Faktoren berücksichtigen: 1. Die mögliche Rendite; 2. Das Risiko und 3. Die Liquidität.

Exkurs ad 3:

Wie bitter wäre es, wenn sich der Kurs des gekauften Wertpapiers wie gewünscht entwickelt, sich am Ende des Tages in Ermangelung eines liquiden Marktes für das gute Stück aber kein Käufer finden lässt und man auf dem Teil sitzen bleibt? Wie heißt es so schön: Nur realisierte Verluste sind echte Verluste? Gilt für Gewinne ebenso. Ergo: Lieber liquide als illiquide Kursraketen halten.

Zurück zu Rendite und Risiko: Das eine gibt’s also nicht ohne das andere. Dabei ist hohes Risiko nicht schlechter als niedriges Risiko. Wichtig sind das persönliche Anlageziel, die persönliche Risikoneigung – und dass das Risiko entsprechend belohnt wird.

Wie messe ich Risiko?

Um Risiko beurteilen zu können, verwenden Börsianer die Volatilität. Das ist – aus Statistik-Sicht – die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Die Volatilität beschreibt (in Prozent), wie stark der Kurs eines Wertpapiers in einem bestimmten Betrachtungszeitraum (in der Vergangenheit) schwankte. Je höher, umso stärker die Schwankungen bzw. Abweichungen von der „normalen“ Rendite. Daher: Je höher, umso riskanter.

Wie bereits ausgeführt, ist eine hohe Volatilität aber nicht schlechter als eine niedrige. Sie sagt nichts über die Richtung aus, in die sich ein Kurs entwickelt. Hohe Gewinne und Verluste können gleichermaßen eingetreten sein.

Die Volatilität kann für jedes Wertpapier ermittelt werden – also für Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien oder auch Kryptowährungen und ETFs. Einzige Voraussetzung: Es müssen regelmäßig Preise entstehen. Aktien sind dabei in der Regel volatiler als andere Anlageklassen wie Anleihen, da höhere Gewinne wahrscheinlich sind, aber auch das Risiko für Verluste höher ist.

Das Problem mit dem Risiko

Die Volatilität in allen Ehren, so hat sie doch ihre Nachteile. Um sie zu berechnen, werden vergangene Daten herangezogen. Entsprechend hängt sie vom gewählten Betrachtungszeitraum ab. Und: Aus vergangenen Schwankungen – wie auch aus vergangenen Renditen – lässt sich nicht auf zukünftige schließen. Getan wird es freilich trotzdem.

Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.

Autor unbekannt

So weiß man aus der Vergangenheit, dass Aktien im Schnitt jedes Jahr eine Rendite von 6 – 8 % erwirtschaften. Im Schnitt! Langfristig mit einer ähnlichen Rendite für ein diversifiziertes Aktien-Depot zu rechnen, ist also nicht falsch. Kurzfristig können diverse Krisen diesen Schnitt schon mal verhageln (2022er DAX-Rendite: -12%).

Mit der Volatilität verhält es sich ähnlich: Auch hier sind Ausreißer nach oben oder unten möglich. Die Corona-Pandemie 2020 zum Beispiel hat die Unsicherheit an den Kapitalmärkten massiv erhöht und die Volatilität nach oben schnellen lassen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hatte Anfang 2022 einen ähnlichen Effekt. Beides waren sogenannte Black Swan-Events, extrem unwahrscheinliche Ereignisse mit erheblichen Folgen. Folgen, die bis heute spürbar sind. Die annualisierte DAX-Volatilität der letzten 5 Jahre liegt bei 25 %. Historisch lag die Volatilität deutscher Aktien meist unter 20 %.

Wie hoch ist der Lohn für mein Risiko?

Die folgende Tabelle zeigt die annualisierte Performance (Rendite) und annulisierte Volatilität (Risiko) verschiedener Assetklassen der letzten 5 Jahre im Vergleich (Quelle: justETF, wikifolio.com). Wird der Rendite nun die Volatilität des Wertpapiers im gleichen Zeitraum gegenübergestellt, so lässt sich messen, wie viel Rendite „pro eingegangenem Risiko“ erwirtschaftet wurde. Unterschiedliche Wertpapiere und Assetklassen lassen sich so miteinander vergleichen.

Assetklasse

Rendite

Risiko

Rendite/Risiko-Ratio

Geldmarkt (€STR)

0,00

0,00

-

Euro-Staatsanleihen 15J+

-4,27

12,55

-0,34

Euro-Unternehmensanleihen

-0,90

4,50

-0,20

Immobilien (Aktien, REITs)

-7,29

22,08

-0,33

Rohstoffkorb ex Gold

6,93

16,91

0,41

Gold

10,46

13,24

0,79

Aktien (MSCI World)

6,81

21,80

0,31

Kryptowährungen (Basis 3J)

44,62

75,63

0,59



Die Tabelle belegt, dass die letzten 5 Jahre eine enorme Herausforderung waren. Die Zinswende ließ zum Beispiel den Kurs langlaufender Staatsanleihen in den letzten Monaten massiv einbrechen, die Volatilität schnellte hoch – weit über die Vola von Unternehmensanleihen hinaus. Die Pleite eines Eurozonen-Mitglieds ist aber keinesfalls wahrscheinlicher als die Insolvenz eines Unternehmens. Auch Aktien hatten wie erwähnt (Corona, Krieg) einen schweren Stand, während Gold sich relativ gut entwickelte.

Umso erfreulicher: Das Abschneiden der Top-wikifolios im Rendite-Risko-Vergleich!

Rendite und Risiko – wie die wikifolio Trader das Optimum rausholen

In den letzten 5 Jahren haben die wikifolio Trader bewiesen, dass sich aktives Depotmanagement auszahlt. Reinhard Seiser (Chartmax) kommt mit dem wikifolio 25 Jahre Börsenerfahrung auf eine unglaubliche Rendite/Risiko-Ratio von 1,3, während die größten Aktienindizes nicht einmal auf einen Wert von 0,5 kommen. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 10,4 % hielt er das Risiko klein: Die annualisierte 5J-Volatilität beträgt lediglich 8 %.

Doch Seiser ist mit seiner Leistung nicht alleine. Die folgenden Grafiken zeigen die besten wikifolios im Rendite/Risiko-Vergleich mit anderen wikifolios, den Aktienindizes DAX, Nasdaq 100 und MSCI World sowie anderen Assetklassen.

· wikifolios in der Auswahl:

Alle investierbaren wikifolios, die zumindest 5 Jahre alt sind und wo der Trader zumindest innerhalb des letzten Monats online war. Mehrfachnennungen desselben Traders ausgeschlossen. Datenbasis: letzten 5 Jahre

Jetzt vergleichen und echte Talente finden

In einem derart schwierigen Marktumfeld über einen Zeitraum von 5 Jahren eine solche Leistung bringen, kann schon mal gewürdigt werden. Worte sind gut, Taten sind besser. Deshalb werden die besten Talente ab sofort auf wikifolio.com noch leichter gefunden!

wikifolio Suchseite hat ein Upgrade erhalten

Die wikifolio-Suche bietet eine Reihe neuer Kennzahlen, um wikifolios miteinander zu vergleichen: Die durchschnittliche Performance pro Jahr steht dir jetzt für mehrere Zeiträume zur Verfügung. Darüber hinaus kannst du Rendite und Risiko mithilfe der Volatilität und dem Sharpe Ratio für unterschiedliche Zeiträume jetzt besser abwägen. Einfach zur wikifolio Suche navigieren und die neuen Filtermöglichkeiten ausprobieren:

All die neuen Filtermöglichkeiten der wikifolio Suche entdecken!

Die entsprechenden Kennzahlen findest du neu auch auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite.

Hier nochmal die besten wikifolios mit ihrer Rendite/Risiko-Ratio im Überblick:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.