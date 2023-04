So geht Kapitalismus

Am morgigen Donnerstag werden die Deutsche Bank sowie BASF ihre Geschäftsberichte vorlegen und – wichtiger noch – einen Ausblick wagen. Am Freitag folgen Mercedes-Benz und Covestro. Das sind wohlklingende Namen. Es sind auch Namen, die auf ein Grundproblem der Deutschland AG verweisen: Die Namen sind zumeist alt; sie stammen aus der großen Zeit, als Ingenieure und Chemiker tüftelten bzw. laborierten und Bankiers sie finanzierten. Umwälzende Erfindungen und Geschäftsideen kommen heute eher aus Übersee. Die Ursachen der deutschen Misere analysiert Smart Investor fortgesetzt im Magazin. Tröstlich für die Anleger ist, dass die genannten DAX-Unternehmen internationalisieren, das heißt sie verlassen, zumindest in Teilen, den verkrusteten, überteuerten Standort, dem es perspektivisch nicht nur an stabiler preiswerter Energie, sondern zunehmend auch an Personal fehlen wird. Wer jung, mobil und gut ausgebildet ist, sucht sein Lebensglück immer öfter außerhalb des grünen Plans. Noch können zwar fähige Manager und fleißige Angestellte die sich mehrenden Standortprobleme zum Teil abfangen. Spaß macht das Wirtschaften im Lande aber trotzdem immer weniger. Dafür sorgt schon die Steuer- und Abgabenlast, mit der Deutschland einen traurigen Platz an der Weltspitze erreicht hat – vom Exportweltmeister zum Abgaben-Champion.



Aber auch bei alten bzw. etablierten Unternehmen dient der Aktienkurs dem Anleger als Indikation. Am Chartverlauf liest er auch hier ab, wie erfolgreich diese Unternehmen nach dem Urteil der Investorengemeinde agieren. Dabei setzt ein Kurs den Weg, den er nach Bekanntgabe von Quartalszahlen eingeschlagen hat, oft über Wochen fort – der klassische Trend, wenn man so will. Von daher geht es trendfolgenden Anlegern weniger darum, Geschäftsberichte zu prognostizieren und sich im Vorfeld richtig zu positionieren. Ihre Anlagekunst besteht darin, nach den präsentierten Geschäftszahlen adäquat zu reagieren.