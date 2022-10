SmartUp Insights: Winter is coming! So bereitest du dein Depot jetzt vor

Am 5. Oktober diskutierten wikifolio Trader und Kapitalmarktexperten über die unmittelbare Zukunft der Börsen und natürlich über die besten Rendite-Chancen, die sich für jeden Anleger jetzt ergeben. Hier ist der wikifolio SmartUp Talk zum Nachschauen!

Quelle: wikifolio.com

Im Sommer startete die lang ersehnte Erholungsrally an den Börsen. Doch genauso rasch wie die Kurse stiegen, bröckelten sie auch wieder ab. Heute sind die Tiefs gefährlich nah oder wieder unterschritten. Müssen Anleger ihr Depot nun auf den nächsten Crash vorbereiten? Oder ist jetzt genau der richtige Einstiegszeitpunkt für die Jahresendrally?

Finanzjournalistin Jessica Schwarzer sprach mit Martin Utschneider, Leiter Technische Kapitalmarktanalyse der renommierten Privatbank Donner & Reuschel sowie den erfolgreichen wikifolio Tradern Christian Jagd, Christoph Klar und Andreas Amorin über die Börsen und wie Anleger ihr Depot auf das vorbereiten können, was in den nächsten Monaten vielleicht auf sie zukommt. Hier die Aufzeichnung des SmartUp Talks. Viel Spaß dabei!

SmartUp Talk: Winter is coming! So bereitest du dein Depot jetzt vor

Jessica Schwarzer im SmartUp Talk mit Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel und den erfolgreichen wikifolio Tradern Christian Jagd, Christoph Klar und Andreas Amorin.

Die Teilnehmer Christian Jagd, der Allrounder

Christian Jagd überlässt nichts dem Zufall: Seit März 2014 navigiert er sein wikifolio Intelligent Matrix Trend erfolgreich durch jede Marktlage. Ein selbst programmiertes Handelstool unterstützt ihn in Analyse- und Timing-Fragen. In seinem Depot ist fast alles erlaubt. Diese Flexibilität zahlt sich aus: Mit dem wikifolio lässt Jagd selbst die US-Technologiebörse Nasdaq in Sachen Performance weit hinter sich. Mit regelmäßigen Kommentaren hält er seine Follower auf dem Laufenden. Auch wenn die zurückliegenden Monate für Börsianer schwieriger wurden, verwundert es daher nicht, dass die Anleger ihm vertrauen. Intelligent Matrix Trend ist das beliebteste wikifolio überhaupt.

Christoph Klar, der Trendfolger

Wer an der Börse erfolgreich Geld anlegen will, braucht einen Plan. Den hat Christoph Klar: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen - und gar nicht erst Vorhersagen treffen, denn die ominöse Glaskugel hat noch keiner gefunden. Klar folgt nur dem Preis und seinem Trend. Mit diesem defensiven Ansatz hat er nicht nur das laufende Börsenjahr erfolgreich gemeistert, sondern schafft seit 2017 etwas, was nur Wenigen dauerhaft gelingt: Die Performance zu optimieren, während die zwischenzeitlichen Verluste minimiert werden. Gibst auch du einer stabilen Rendite den Vorrang gegenüber hohen Schwankungen? Dann ist Trendfollowing Deutschland vielleicht genau das Richtige für dich – ein wikifolio für Anleger, die nicht täglich ängstlich auf ihr Depot schauen wollen.

Andreas Amorin, der Zulieferer

Während des kalifornischen Goldrauschs Mitte des 19. Jahrhunderts suchten Tausende ihr Glück als Goldgräber. Wirklich reich wurden allerdings nur wenige. Was können Anleger daraus lernen? “Investiere nicht in die Goldgräber, sondern in die Schaufeln”, so lautet eine bekannte Börsenweisheit. Genau das versucht Andreas Amorin in seinem wikifolio Picks and shovels plays . Zwar ist das Musterdepot noch keine zwei Jahre alt, hat aber bereits die erste schwierige Krise in Form des Börsenjahres 2022 hinter sich. Vielleicht erfahren wir von Amorin selbst, wie er den Wert des wikifolios seit Jahresanfang um 25 Prozent steigern konnte, während sämtliche Benchmarks Federn lassen mussten. Insgesamt hat sich Picks and shovels plays seit Erstellung im Dezember 2020 bereits verdoppelt. Es muss an den Schaufeln liegen.

Martin Utschneider, der Techniker

Martin Utschneider kennt sich mit Aktienkursen und Charts aus. Seit 25 Jahren unterstützt ihn die technische Analyse bei der Beurteilung der Marktlage. Aktuell leitet er die technische Kapitalmarktanalyse der renommierten Privatbank Donner & Reuschel. Nebenberuflich lehrt und prüft er an diversen zertifizierten Weiterbildungsakademien und einer Hochschule. Wenn es um Charttechnik geht, macht ihm so schnell niemand was vor. Kein Wunder, dass er aktuell zu den meistzitierten Experten seines Fachgebietes gehört. Ob Handelsblatt oder Manager Magazin, ob Print oder TV - seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum große Beachtung.

Keine News, Talks und Insights mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.