Skyharbour-Partner erhält Bohrgenehmigung für Uranprojekt East Preston

Der Skyharbour Ressources (TSXV: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) Partner Azincourt (WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074) hat die Bohrgenehmigung für das Winterbprogramm beim Uranprojekt East Preston erhalten. Damit will der Explorer aussichtsreichen Funden in dem vielversprechenden Gebiet nun rasch näherkommen.

Azincourt Energy ist mit Skyharbour Resources über das Uranprojekt East Preston im Athabasca Basin im kanadischen Saskatchewan verbunden. Azincourt hat nun die Genehmigung für das Winterbohrprogramm bei dem Projekt erhalten.

Wie die beiden Unternehmen mitteilen, kann das Winterprogramm nach dem Erhalt der notwendigen behördlichen Zustimmungen fortgesetzt werden. Azincourt wird demnach weiterhin mit der Clearwater River Dene Nation (CRDN) und lokalen Communities kooperieren.

6.000 Bohrmeter in 20 Löchern geplant

Für den Winter ist ein sehr umfangreiches Bohrprogramm geplant, das bereits im Juli auf den Weg gebracht und im Oktober spezifiziert wurde. In mehr als 20 Diamantbohrlöchern sollen rund 6000 m gebohrt werden. Das Ziel: Die im letzten Winter identifizierten Alterationszonen und erhöhten Uranvorkommen genauer zu erkunden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den K- und H-Zonen des Projekts.

Das Programm ist mit vielen Begleitarbeiten verbunden. Dazu gehören die Errichtung eines Straßenzugangs der Bau eines Lagers. Mit dem Bau einer Zufahrtsstraße will Azincourt sofort beginnen. Der Bau des Lagers soll Anfang Januar starten. Mitte Januar soll mit den eigentlichen Bohrarbeiten begonnen werden. Diese will der Explorer voraussichtlich in der ersten Aprilwoche abschließen.

Als primäres Zielgebiet bezeichnen Skyharbour und Azincourt die leitfähigen Korridore von der A-Zone bis zur G-Zone (A-G-Trend) sowie der K-Zone bis zu den H- und Q-Zonen (K-H-Q-Trend). Das Zielgebiet ergibt sich aus den Ergebnissen früherer Untersuchungen.

Dazu gehörten elektromagnetische und Gravitationsuntersuchungen von 2018-2020, Magnet und VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic) Untersuchungen und Ergebnisse der Bohrprogramme von 2019-2022. HLEM (Horizontal Loop Elecromagnetic) Untersuchungen aus 2020 weisen auf potentielle Leiter und strukturelle Komplexität in diesem Bereich hin.

Die bisherigen Bohrungen lassen darauf schließen, dass die identifizierten geophysikalischen Leiter Zonen mit Ansammlungen von Graphit, Sulfiden und Karbonaten beherbergen. In diesem Bereich wurden unter anderem hydrothermale Veränderungen, anomale Radioaktivität und erhöhtes Uran nachgewiesen.

Bohrprogramm soll größere Entdeckungen näherbringen

Alex Klenman, CEO von Azincourt, bezeichnete die Korridore als „äußerst aussichtsreich“ und betonte, dass jedes bisherige Programm sich in die richtige Richtung entwickelt habe. Im letzten Jahr sei es erstmals gelungen, beträchtliche Zonen mit Hämatitalteration abzugrenzen. Eine dieser Zonen sei fast 200 m breit gewesen. Bei dem Programm sei man in die Tone eingedrungen und auf Zonen mit erhöhter Urananreicherung gestoßen.

Die Ausgangslage: Auf dem East Preston Projekt wurden drei leitfähige Korridore mit geringer magnetischer Signatur identifiziert. Die Gesamtlänge der Korridore erstreckt sich über 25 km.

Klenman betonte auch, Azincourt sei weiterhin in engem Austausch mit der Clearwater River Dene Nation und anderen Rechteinhabern. Die Communities sollten von Aktivitäten in der Region profitieren können. So werden lokale Unternehmen mit der Bereitstellung von Dienstleistungen und Vorräten beauftragt. Mitglieder der Clearwater River Dene Nation und der umliegenden Gemeinden wurden teils direkt vor Ort angestellt.

East Preston: Drei vielversprechende Urankorridore

Zwischen Azincourt sowie Skyharbour Ressources und Dixie Gold besteht eine Optionsvereinbarung. Durch diese kann Azincourt eine 70-prozentige Beteiligung an East Preston – einem Teil des Uranprojekts Preston – erwerben.

Die Bedingungen für diese Beteiligung hat das Unternehmen nun erfüllt. Zu den Bedingungen gehörten 2,5 Millionen CAD an Explorationsausgaben, 1 Million CAD an Barzahlungen sowie die Ausgabe eigener Aktien an Skyharbour und Dixie Gold. Skyharbour Ressources behältt zusätzlich eine Beteiligung im Umfang von 15 % an East Preston.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.