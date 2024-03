Sixt: Einstieg mit Sicherheitspuffer

Der Autovermieter Sixt (DE0007231326) hat im Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von 3,62 Mrd. Euro das beste und mit einem Vorsteuergewinn (EBT) von 464,3 Mio. Euro das zweitbeste Jahr der Firmengeschichte zu verzeichnen – für 2024 werden mit 400 bis 520 Mio. Euro Vorsteuergewinn erwartet. Für den traditionell schwachen Jahresauftakt im Q1-2024 rechnet Sixt allerdings mit einem Verlust von 15-28 Mio. Euro. Der Grund dafür: Erhöhte Zinslast und ein stark eingetrübtes Umfeld für den Verkauf gebrauchter elektrischer Fahrzeuge. Das zwingt die Münchner zu Abschreibungen auf den Bestand und belastete bereits 2023. Zertifikate können als risikoreduzierte Alternativen zum Direktinvestment eingesetzt werden.



Discount-Strategie mit 11,3 Prozent Puffer (September)





Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000PC1VZZ6) bietet bei einem Preis von 77,92 Euro einen Puffer von 11,3 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 7,08 Euro oder 14,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.09.24 mindestens auf Höhe des Caps bei 85 Euro notiert, sonst erfolgt eine Aktienlieferung.

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB (ISIN DE000HD27E03) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 100 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 70 Euro (Puffer 20,7 Prozent) bis zum Bewertungstag 31.12.24 nie berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 88,85 Euro liegt der maximale Gewinn bei 11,15 Euro, was einer Rendite 15,1 Prozent p.a. entspricht. Im negativen Szenario: Aktienlieferung. Attraktives Pricing mit minimalem Aufgeld (0,5 Prozent).



Einkommensstrategie mit 9,2 Prozent Zinsen p.a. (Dezember)



Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ6XJ63 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Zinssatz von 9,2 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 10,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.12.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 80 Euro schließt, ansonsten gibt’s 12 Aktien (= 1.000 Euro / 80 Euro; Bruchteile in bar).



ZertifikateReport-Fazit: Die Nachfrage nach Elektromobilität hat auch bei Autovermietern noch nicht den von der Politik erhofften Schwung entfaltet. Wer auf die Marktstärke von Sixt setzen möchte, aber vor diesem Hintergrund lieber mit Puffer agiert, kann bereits bei seitwärts tendierenden Notierungen und sogar bei moderat nachgebenden Kursen der Stammaktie zweistellige Renditen erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sixt-Aktien oder von Anlageprodukten auf Sixt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen