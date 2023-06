Sitka Gold vertieft drittes Winterbohrloch nach 422,7 m mit durchschnittlich 0,74 g/t Gold!

Während die 10.000 m Sommerbohrungen auf dem RC-Goldprojekt von Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FRA: 1RF; OTCQB: SITKF) bereits im vollen Gang sind, hat das Unternehmen jetzt die Analysen des dritten und letzten Diamantbohrlochs aus der zurückliegenden Wintersaison 2023 veröffentlicht. Mit durchgehend 422,7 m mit durchschnittlich 0,74 g/t Gold von der Oberfläche weg (einschließlich 111,7 m mit 1,24 g/t Gold) ergänzt die Bohrung DDRCCC-23-043 das bestehende Lagerstättenmodell an einer kritischen Stelle, von der bisher zu wenige Daten zur Verfügung standen.

Das Ergebnis dürfte, wie die zwei vorausgegangenen Step-Out-Bohrungen des Winters, unmittelbar zu einer Vergrößerung und qualitativen Verbesserung der bisher veröffentlichten Ressourcenschätzung führen. Erst im Januar dieses Jahres hatte Sitka seine Maiden Resource von 1.340.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,68 g/t veröffentlicht.

Cor Coe, CEO und Director von Sitka Gold kommentierte: „Die Ergebnisse von Bohrloch 43 sind sehr bemerkenswert und zeigen, wie beständig und reichhaltig die Goldmineralisierung in unserer Lagerstätte Blackjack ist. Die Goldmineralisierung wurde an der Oberfläche angetroffen und setzte sich über die gesamte Länge von 422,7 Metern dieses Bohrlochs fort, das durchschnittlich 0,74 g/t Gold enthielt und mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold aufwies. Bohrloch 43 wurde konzipiert, um einen Bereich unseres Lagerstättenmodells zu ergänzen, für den keine Bohrkerndaten vorlagen, und um die Mineralisierung in der Tiefe zu testen.“

Aus Sicherheitsgründen war die Winterbohrung DDRCCC-23-043 nach 422,7 Metern rund 43 Meter vor der Zieltiefe gestoppt worden, obwohl sich die Mineralisierung sichtbar fortgesetzt hat. Inzwischen ist Sitka dabei, das Bohrloch zu vertiefen. Zusätzliche Step-Out-Bohrungen zur Erweiterung der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger, die beide noch weit offen sind, werden der Hauptschwerpunkt der Sommerfeldsaison 2023 bei RC Gold sein, zusammen mit zusätzlichen Explorationsbohrungen, um die Kontinuität des mineralisierten Korridors zu testen.

Fazit: Das RC-Goldprojekt liegt strategisch auf halbem Weg zwischen der Eagle-Goldmine von Victoria Gold - Yukons jüngster Goldmine, die erst im Sommer 2020 die kommerzielle Produktion erreicht hat - und der Brewery-Creek-Goldmine von Sabre Gold Mine. Die Eagle Mine hat nach jüngsten Zahlen vom Februar dieses Jahres eine Ressource in der Kategorie Measured & Indicated von 4,304 Mio. Unzen Gold in der Form von 233 Mio. Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,57 g/t Gold. Trotz dieser auf den ersten Blick geringen Goldgehalte hat Victoria Gold Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost (“AISC”)) von US$ 1.114 pro Unze errechnet, was bei heutigen Goldpreisen starke Margen ermöglicht. Diese Werte und der industrielle Ansatz von Victoria sind ein guter Maßstab, um den Erfolg von Sitka einzuordnen. Denn die Goldgehalte von Sitka liegen bis dato im Schnitt 30% über denen von Victoria – wenn auch die Bohrdichte noch nicht zur Bestimmung einer Ressource in der Kategorie M&I ausreicht. Mit dem jetzt laufenden 10.000-Meter-Bohrprogramm hat Sitka beste Chancen, zu seinen 1,3 Mio. Unzen Gold schnell substantiell weitere Ressourcen hinzuzufügen. Eine Verdopplung der Ressource ist keine Unmöglichkeit, wenn man bedenkt, dass für die veröffentlichte Ressource in der Vergangenheit nur rund 13.000 m an Bohrungen benötigt wurden. Zu bedenken ist: Damals kannte Sitka die Struktur der Lagerstätte noch nicht so gut wie heute, deshalb sollten die laufenden Bohrungen treffsicherer sein.

